花式游泳風險有多高？如同水中玩命　25%曾「膝蓋重擊」腦震盪

▲美國花式游泳選手阿爾瓦雷斯23日在世界游泳錦標賽中昏厥沉入池底。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/綜合報導

美國花式游泳選手阿爾瓦雷斯(Anita Alvarez)23日在世界游泳錦標賽中發生意外,突然昏厥沉入池底,所幸教練見狀立刻跳下水救出。事實上,花式游泳是風險最高的運動之一,選手必須訓練在水中憋氣3至4分鐘,並且做出高難度的體操動作;據統計,有25%的選手曾在訓練過程中因撞擊而出現腦震盪。

Rapid rescue.@AFP photographers Oli Scarff and Peter Kohalmi capture the dramatic rescue of USA's Anita Alvarez from the bottom of the pool when she fainted during the women's solo free artistic swimming finals at the Budapest 2022 World Aquatics Championships pic.twitter.com/8Y0wo6lSUn