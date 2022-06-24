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花式游泳風險有多高？如同水中玩命　25%曾「膝蓋重擊」腦震盪

▲▼美國花式游泳選手阿爾瓦雷斯（Anita Alvarez）23日在世界游泳錦標賽中發生意外，突然昏厥沉入池底。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國花式游泳選手阿爾瓦雷斯23日在世界游泳錦標賽中昏厥沉入池底。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

美國花式游泳選手阿爾瓦雷斯（Anita Alvarez）23日在世界游泳錦標賽中發生意外，突然昏厥沉入池底，所幸教練見狀立刻跳下水救出。事實上，花式游泳是風險最高的運動之一，選手必須訓練在水中憋氣3至4分鐘，並且做出高難度的體操動作；據統計，有25％的選手曾在訓練過程中因撞擊而出現腦震盪。

根據《每日郵報》報導，每當花式游泳（artistic swimming）選手在泳池中做出優雅且一致的高難度動作時，觀眾總會大聲叫好，但事實上每一個艱難的動作，對她們來說風險都非常大，甚至將自己的生命置於危險之中。尤其阿爾瓦雷斯3日在比賽中昏厥，又再度引發大眾對這項危險運動的關注。

▲▼美國花式游泳選手阿爾瓦雷斯（Anita Alvarez）23日在世界游泳錦標賽中發生意外，突然昏厥沉入池底。（圖／達志影像／美聯社）

▲教練表示，阿爾瓦雷斯昏厥沉入池底時，呼吸至少停止了2分鐘。（圖／達志影像／美聯社）

教練富恩特斯（Andrea Fuentes）將阿爾瓦雷斯拉出水面後向媒體表示，「她至少停止呼吸2分鐘。」事實上，這並非阿爾瓦雷斯在比賽中出意外，她去年6月在奧運預選賽中就曾暈倒，美國選手也不是唯一遭遇此意外的國家。日本花式游泳選手小林寬美（Hiromi Kobayashi）2008年在北京奧運花式游泳團體決賽後直接暈倒，隨後被人用擔架抬出。

▲▼日本花式游泳選手小林寬美（Hiromi Kobayashi）2008年在北京奧運花式游泳團體決賽後直接暈倒，隨後被人用擔架抬出。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼日本花式游泳選手小林寬美2008年在北京奧運花式游泳團體決賽後直接暈倒，隨後被人用擔架抬出。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼日本花式游泳選手小林寬美（Hiromi Kobayashi）2008年在北京奧運花式游泳團體決賽後直接暈倒，隨後被人用擔架抬出。（圖／達志影像／美聯社）

花式游泳選手暈倒多半是因為缺氧所造成，根據2010年進行的一項研究指出，在13至15歲之間的花式游泳選手中，有六分之四的人在訓練後曾出現疲勞、無法移動雙腿、方向迷失、缺氧後失去意識等狀況。除了暈厥之外，還可能會遇到腦震盪的問題。

花式游泳選手在訓練和比賽中，頭部可能會被隊友的雙腿、膝蓋或其他肢體擊中，隨著水中動作越來越難，她們所面臨的風險就越來越高。美國一項統計數據指出，曾參加花式游泳訓練的人中，有25％曾經歷過至少一次腦震盪，而這個數字可能被低估。

據了解，每一支菁英隊伍每年都會遇上幾次腦震盪事故；澳洲選手湯普森（Amie Thompson）在備戰2016年里約奧運的過程中，就曾被隊友的膝蓋撞斷鼻子，導致整個泳池都被鮮血染紅，但她向《美聯社》表示，「我休息一個下午後，隔天又再度回到泳池中。」

▲▼布達佩斯世界游泳錦標賽。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼花式游泳選手必須在隊友間的配合下做出各種高難度動作，圖為今年的布達佩斯世界游泳錦標賽。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼布達佩斯世界游泳錦標賽。（圖／達志影像／美聯社）

在2013年的一次訓練中，有至少3名美國選手發生腦震盪，選手喬亞（Karensa Tjoa）的後腦勺被隊友的膝蓋撞及，她說，在整個比賽過程中，每次進入水中都會感到頭痛和頭暈，最後她也於2017年退役。

雖然正式比賽中有規定，花式游泳選手每隔40秒就必須出水面換氣，但選手在專業訓練之下，大部分都能在水中憋氣3至4分鐘。對於花式游泳的選手來說，她們要訓練的不只有游泳選手的速度和肺活量，還要有舉重選手的力量、體操選手的靈活性與技巧，還有與音樂完美同步的表演能力。

花式游泳選手在泳池裡必須完成舉起隊友、後空翻、拋接、雙腳同步等動作，而這些密集的動作都是在距離旁人幾公分的距離下完成，因此撞擊的風險非常高。阿爾瓦雷斯去年受訪時曾說，「不了解我們運動的人，只要聽到訓練內容，都會覺得我們瘋了，就連其他職業運動員也不例外。」

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