花式游泳風險有多高？如同水中玩命　25%曾「膝蓋重擊」腦震盪

▲美國花式游泳選手阿爾瓦雷斯23日在世界游泳錦標賽中昏厥沉入池底。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國花式游泳選手阿爾瓦雷斯（Anita Alvarez）23日在世界游泳錦標賽中發生意外，突然昏厥沉入池底，所幸教練見狀立刻跳下水救出。事實上，花式游泳是風險最高的運動之一，選手必須訓練在水中憋氣3至4分鐘，並且做出高難度的體操動作；據統計，有25％的選手曾在訓練過程中因撞擊而出現腦震盪。

Rapid rescue.@AFP photographers Oli Scarff and Peter Kohalmi capture the dramatic rescue of USA's Anita Alvarez from the bottom of the pool when she fainted during the women's solo free artistic swimming finals at the Budapest 2022 World Aquatics Championships pic.twitter.com/8Y0wo6lSUn — AFP News Agency (@AFP) June 23, 2022

根據《每日郵報》報導，每當花式游泳（artistic swimming）選手在泳池中做出優雅且一致的高難度動作時，觀眾總會大聲叫好，但事實上每一個艱難的動作，對她們來說風險都非常大，甚至將自己的生命置於危險之中。尤其阿爾瓦雷斯3日在比賽中昏厥，又再度引發大眾對這項危險運動的關注。

▲教練表示，阿爾瓦雷斯昏厥沉入池底時，呼吸至少停止了2分鐘。（圖／達志影像／美聯社）



教練富恩特斯（Andrea Fuentes）將阿爾瓦雷斯拉出水面後向媒體表示，「她至少停止呼吸2分鐘。」事實上，這並非阿爾瓦雷斯在比賽中出意外，她去年6月在奧運預選賽中就曾暈倒，美國選手也不是唯一遭遇此意外的國家。日本花式游泳選手小林寬美（Hiromi Kobayashi）2008年在北京奧運花式游泳團體決賽後直接暈倒，隨後被人用擔架抬出。

▲▼日本花式游泳選手小林寬美2008年在北京奧運花式游泳團體決賽後直接暈倒，隨後被人用擔架抬出。（圖／達志影像／美聯社）



花式游泳選手暈倒多半是因為缺氧所造成，根據2010年進行的一項研究指出，在13至15歲之間的花式游泳選手中，有六分之四的人在訓練後曾出現疲勞、無法移動雙腿、方向迷失、缺氧後失去意識等狀況。除了暈厥之外，還可能會遇到腦震盪的問題。

花式游泳選手在訓練和比賽中，頭部可能會被隊友的雙腿、膝蓋或其他肢體擊中，隨著水中動作越來越難，她們所面臨的風險就越來越高。美國一項統計數據指出，曾參加花式游泳訓練的人中，有25％曾經歷過至少一次腦震盪，而這個數字可能被低估。

據了解，每一支菁英隊伍每年都會遇上幾次腦震盪事故；澳洲選手湯普森（Amie Thompson）在備戰2016年里約奧運的過程中，就曾被隊友的膝蓋撞斷鼻子，導致整個泳池都被鮮血染紅，但她向《美聯社》表示，「我休息一個下午後，隔天又再度回到泳池中。」

▲▼花式游泳選手必須在隊友間的配合下做出各種高難度動作，圖為今年的布達佩斯世界游泳錦標賽。（圖／達志影像／美聯社）



在2013年的一次訓練中，有至少3名美國選手發生腦震盪，選手喬亞（Karensa Tjoa）的後腦勺被隊友的膝蓋撞及，她說，在整個比賽過程中，每次進入水中都會感到頭痛和頭暈，最後她也於2017年退役。

雖然正式比賽中有規定，花式游泳選手每隔40秒就必須出水面換氣，但選手在專業訓練之下，大部分都能在水中憋氣3至4分鐘。對於花式游泳的選手來說，她們要訓練的不只有游泳選手的速度和肺活量，還要有舉重選手的力量、體操選手的靈活性與技巧，還有與音樂完美同步的表演能力。

花式游泳選手在泳池裡必須完成舉起隊友、後空翻、拋接、雙腳同步等動作，而這些密集的動作都是在距離旁人幾公分的距離下完成，因此撞擊的風險非常高。阿爾瓦雷斯去年受訪時曾說，「不了解我們運動的人，只要聽到訓練內容，都會覺得我們瘋了，就連其他職業運動員也不例外。」

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