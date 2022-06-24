忠實客也驚呆！1連鎖店蛋撻「6入120元」　她推爆：不輸肯德基

▲原PO發現有一家蛋撻的CP值不輸肯德基。（圖／翻攝自Dcard）

網搜小組／鄺郁庭報導

講到蛋撻，很多人除了肯德基還是肯德基，有女網友卻意外發現，有一家連鎖店竟然也有賣蛋撻，價格比肯德基還便宜，吃起來也很像，忍不住推薦，就CP值而言，跟肯德基原味有得拚。雖然有人直呼，明明就還是肯德基好吃，但也有不少吃過的人也大讚，「真的好吃！有一次家人買回來，一口氣就吃掉半盒。」

這位女網友在Dcard發文，「85度C的高CP值點心」，文中表示，「叮咚！就是蛋撻！吃起來跟肯德基原味蛋撻很像」，但價格感覺比肯德基便宜很多，一個是25元，若買一盒6入是120元。另外，因為感覺很少人知道85度C有賣蛋撻，但其實她覺得很好吃，便推薦道「我覺得吃起來還不錯，大家下次去可以買買看～」

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貼文一出，就有網友質疑，「真的可以跟肯德基比嗎？」「我覺得差這麼多欸！」「我第一次得知85有蛋塔欸！」「我是85忠實顧客，我竟然不知道。」原PO便留言分享心得，「我覺得肯德基的比較甜一點～」但就CP值來說，跟肯德基原味蛋撻可以一搏，「味道上個人喜好不一定啦！但85度C的比較便宜，口味上也沒太大的問題，就CP值而言是高的。」

話題還吸引不少吃過的人現身，「以前我爸有買回來過！我還很驚訝竟然有賣蛋塔，我印象是不錯吃的，一個人把六個吃光光都沒問題」、「對！85蛋塔很好吃！」、「真的好吃！有一次家人買回來一口氣就吃掉半盒」、「我是85員工，真的覺得蛋塔超好吃，尤其剛烤出來很讚。」

也有網友提醒，不是每間85都有賣蛋撻，大部分是有賣麵包的分店才有。另外，有時現場不一定會有，所以可以打電話問一下，有些店則是可以先訂，「我家附近的85度C有粉專，我每次都先在粉專跟他們預定時間，店家都會幫我在約定時間內現烤好，真的很好吃」、「85員工經過～最近都有喔～在群組都會先出來～」