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討76萬聘金！女友怒轟他「爸媽養我不值嗎」　網一面倒勸：快逃

▲▼情侶,同居,吵架,夫妻,冷戰。（圖／取自免費圖庫xframe）

▲一位男子透露，女友父母開口要76萬聘金，讓他覺得像賣女兒。（示意圖／取自免費圖庫xframe）

文／林依榕／今周刊

結婚前要準備大大小小的事，容易讓即將步入禮堂的新人以及雙方家人鬧得不愉快，其中聘金就是一道常常起爭執的關卡，到底結婚聘金該給多少才合適？

一位網友在Dcard上表示，自己與女友論及婚嫁，2人身上並沒有太多存款，以他來說，目前月收入約5萬，扣除一些貸款與保險，每個月大概有1.5～2萬能運用、儲蓄；女友的話，月收入約4萬，扣除學貸與保險等，每個月剩1～1.5萬。

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過去2人收入勉強打平支出，工作直到今（2022）年才算開始有起色，而雙方家境普通、長輩無法給予什麼幫助，只能靠自己雙手努力打拚。

由於該名網友即將要邁入30，女友也已28歲，雙方最近論及婚嫁，不料卻在正式提親前，兩家人在聘金上鬧得不愉快。

他表示，自己個人誠意願意開出36萬聘金、席開20桌、婚紗照和150盒左右的喜餅，但在女方家人溝通後條件直接翻倍，大小聘共76萬、喜餅有指定品牌與口味要200盒以上，其他細項則尚未知曉。

女方家人獅子大開口，讓他坦言實在負擔不起，但女友卻認為父母辛苦養她到大，開出這個條件並不為過，還舉例過去姊夫要迎娶姊姊也是一樣76萬的價碼，最後男方家裡幫忙湊出聘金。

這樣的解釋讓原PO無法接受，他無奈表示，從小到大全部費用確實遠超過那些價值，但女方姊夫可以給出76萬聘金「那是對方男生家裡許可，可以這樣資助他們，那我呢？」、「有必要搞到像在賣女兒嗎？」

「我娶的是伴侶是老婆，更是一輩子互相扶持的對象，而不是娶一個女傭回家伺候公婆與大爺用的。難道承擔家裡的一切、當一個支柱當一個可靠的肩膀與我的忠誠，還有超開明、超前衛不像老一輩婆媳關係的公公與婆婆，這樣沒有超過那幾十萬的價值嗎？」他越想越氣憤。

隨著提親的日子越來越近，原PO就越來越焦急，他可以同理女友的心情，可是為何無法理解這樣的聘金條件，對一個普通人是有那麼點難度。

他也問過女友，「當今這個社會收入與支出互相平衡後，你們家三個兄弟姊妹有誰真的存到超過76萬？」女友則生氣回應，「就算沒收76萬，那結婚不需要錢嗎？辦桌、做餅、拍婚紗，還有以後小孩的教養費等等」。

雙方多次在聘金問題爭執，也讓原PO開始自我懷疑，認為自己是不是不適合結婚？是不是薪水真的太少？

部分網友認為女方其實只看重金錢，明知男方經濟狀況，還給出相對困難的門檻，「感覺女友堅持的理由只有，姐姐有的我也要有、媽媽說的對，完全不考慮現實問題」、「你女友跟他家人吃相難看，還好沒結婚，快逃」。

另一派網友則建議乾脆先交往就好、別急著結婚，「結婚就是花錢的開始，你沒有存款還敢結婚，沒存款還不如繼續交往不要結婚」，認為兩人對未來的共識完全不一樣，加上辦一場婚禮本來就會花不少錢，不如先緩緩別急、冷靜之後再做打算。

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