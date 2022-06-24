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惺惺相惜？李眉蓁挺柯志恩選高雄市長　「十分佩服臨陣承擔的勇氣」

▲柯志恩。（資料照／記者賴文萱攝）

▲柯志恩。（資料照／記者賴文萱攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨高雄市長參選人懸而未決，但近日傳言將在29日中常會上正式徵召國民黨智庫執行長柯志恩，而柯則說「沒有理由不為了黨全力以赴」。對此，高雄市議員、國民黨2020高雄市長補選候選人李眉蓁表示支持，並說自己十分佩服柯志恩臨陣承擔的勇氣，籲黨中央一定要給予最大的競選資源。

李眉蓁24日上午在臉書稱讚柯志恩是三觀端正的好人才，個性正直、為人正派、觀念正向，是一股政治清流；對於柯願意承擔重任參選高雄市長，她一定全力支持。

李眉蓁也說，她十分佩服柯志恩臨陣承擔的勇氣，同時要呼籲黨中央，一定要給予最大的競選資源，絕不能讓柯志恩陷入單打獨鬥、孤立無援的困境。

李眉蓁表示，在最艱困的時刻願意挺身而出，「眉蓁要給柯志恩大大點讚，接下來的過程會很辛苦，但眉蓁會和議會同仁、地方支持者一起為柯志恩加油，一起和柯志恩並肩作戰」。

李眉蓁2020年被國民黨徵召挑戰高雄市長補選，但當時社會氣氛瀰漫檢討被罷免的前市長韓國瑜，國民黨任何言行宛如過街老鼠；加上時任行政院副院長陳其邁挾高人氣二度挑戰，民進黨上到下總動員輔選，雙重壓力下各界普遍看衰李眉蓁，可說是十足「越級打怪」。此外，李眉蓁競選期間，還被挖出碩士論文造假重挫形象，最終僅獲24萬8478票，大幅度輸給陳其邁的67萬1804票。

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柯志恩李眉蓁高雄市長國民黨

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