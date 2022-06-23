　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

高雄藍營「KK政線」挺柯志恩選市長　誇她「正直正派正向」

▲▼前立委、國民黨智庫執行長柯志恩拜訪高雄市議會。（圖／記者賴文萱攝）

▲前立委、國民黨智庫執行長柯志恩將代表國民黨參選高雄市長。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／高雄報導

前立委、智庫執行長柯志恩將代表國民黨參選高雄市長，國民黨KK政線表示尊重黨中央的選戰布局，肯定柯志恩臨陣承擔的勇氣。柯志恩個性正直、為人正派、觀念正向，相信她的入陣，可以喚回國民黨支持者的信心、重建高雄人對國民黨的信賴、傳遞理性中道的信念，歡迎柯志恩回到南台灣和大家一起打拼。

KK政線成員鍾易仲不諱言指出，國民黨目前在高雄最大的問題，是對市民有「情感上的虧欠」，這是當初KK政線主張市長人選在地優先的主因。然而黨中央有選戰的整體考量，柯志恩又是學經歷俱佳、具有政治魅力的優秀人選，KK政線會團結力挺，也相信柯志恩的真誠、細膩會打動高雄人。

鍾易仲指出，國民黨在高雄的選情有「三信危機」，支持者對國民黨選情沒有信心、市民對國民黨信任度不夠、一般人對國民黨的政治信念瞭解不足。慶幸的是，柯志恩雖未曾在高雄經營，黨內最新民調卻只輸給政績卓越的李四川，代表在地對她有高度肯定與期許，也願意接納她。相信以柯志恩的學識、經驗、能力，可以帶領國民黨克服三信危機，在高雄走出一條新的活路。

▲高雄6名國民黨議員組成KK政線 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲高雄6名國民黨議員李眉蓁、李亞築、黃香菽、蔡金晏、蔡武宏、鍾易仲組成KK政線。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

曾臨危受命參加補選的李眉蓁表示，柯志恩是三觀端正的好人才，個性正直、為人正派、觀念正向，是一股政治清流。李眉蓁十分佩服她臨陣承擔的勇氣，也以個人經驗呼籲黨中央，面對擅於包裝的「金脈人脈陳其邁」，一定要給柯志恩最大的競選資源，絕不能讓她陷入單打獨鬥、孤立無援的困境。在最艱困的時刻願意挺身而出，李眉蓁要給柯志恩大大點讚，接下來的過程會很辛苦，但她會和議會同仁、地方支持者一起為她加油，一起和柯志恩並肩作戰。

蔡武宏認為，民主是一種公共選擇機制，柯志恩的入陣讓高雄未來有嶄新的思考面向，有更好的選擇，值得期待。高雄是具有強大包容力的城市，除了謝長廷、陳菊市長，民進黨多位立委也是當選後才落地生根。因此空降不是問題，如何提出高雄的發展論述、表達一生懸命的關懷，滿足市民理智與情感的雙重疑問，這是柯志恩的參選命題，相信她能繳出一份理想的答卷。

►主子們快下手！讓毛孩更健康有妙方

ET快訊
藍議員轟侯市府荒腔走板：2局長一定要下台
快訊／國3北上117.3K轎車疑自撞　連人帶引擎全噴飛躺地
9成人都有！「這種蟲蟲」在你臉上生小孩　洗臉也沒用
台中男女警同車查勤變車震！互為小三小王　她考績都甲等
快訊／北橫重機過彎「滑到對向」撞聯結車！騎士命危　車體毀爛
假投資吸金！　退休科技女主管慘失4千萬

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

批陳明文狀告吹哨者　館長下戰書：到我節目跟黃國昌正面對決

她嗆蔡英文500多天沒受訪　「最沒資格談正面回應人民需求就是妳」

借桃園巨蛋辦全代會遭拒　國民黨轟：打壓異己「東廠2.0」

恩恩案侯友宜喊扛責！　藍議員轟侯市府荒腔走板：2局長一定要下台

金門美女刺客周曉芸出聲護柯P　金廈大橋「沒有不蓋的理由」

美商會憂台灣供電不穩　洪孟楷：缺電不要習慣成自然

國民黨徵召參選屏東市長　周佳琪：挑起重擔，全力以赴

萬安演習7／25登場　北市首辦全市規模「防空避難演練」

高雄藍營「KK政線」挺柯志恩選市長　誇她「正直正派正向」

批侯友宜「空口說要負責」　羅致政：沒有究責只是卸責

熱褲妹搭小黃付不出220　狂call男網友撒嬌沒人理

露營夜晚遇「不速貓客」　毛手狂撥強行破帳闖入！

熱褲妹稱懷孕打悲情牌　刺捕夢網卻成家屬惡夢

具俊曄首公開娶大S甜蜜合照！　無名指刺婚戒：世上最幸福

客家精神！自救磨平拖鞋　砂輪機手工割紋路笑翻網

楊繡惠怒撇緋聞：當我發電機？　氣到喊嫁白雲「我會吸乾你XD」

15歲童星遭13同學霸凌輕生！　媽控老師說謊：根本不想解決

農民擋馬路曝曬花生！　遭人私刑踢亂、推水溝

用原子筆畫主管上班臉龐　絕美線條讓她收到笑開懷

熱褲妹酒駕前取車畫面曝　被通緝2次還賣帳戶給詐團

批陳明文狀告吹哨者　館長下戰書：到我節目跟黃國昌正面對決

她嗆蔡英文500多天沒受訪　「最沒資格談正面回應人民需求就是妳」

借桃園巨蛋辦全代會遭拒　國民黨轟：打壓異己「東廠2.0」

恩恩案侯友宜喊扛責！　藍議員轟侯市府荒腔走板：2局長一定要下台

金門美女刺客周曉芸出聲護柯P　金廈大橋「沒有不蓋的理由」

美商會憂台灣供電不穩　洪孟楷：缺電不要習慣成自然

國民黨徵召參選屏東市長　周佳琪：挑起重擔，全力以赴

萬安演習7／25登場　北市首辦全市規模「防空避難演練」

高雄藍營「KK政線」挺柯志恩選市長　誇她「正直正派正向」

批侯友宜「空口說要負責」　羅致政：沒有究責只是卸責

住男友家省1萬房租！她買晚餐「少問一句話GG了」：活這麼累幹嘛

下班注意！15縣市豪大雨特報　週末水氣更多「午後雷雨範圍擴大」

龍德力上來又下去了　味全洋將投打都有新人選：準備下半季

AKIRA師弟「童顏巨肌」體脂只有5%　佐藤大樹約成員同居

獨家／大S「工作計畫」曝光　甜嫁具俊曄後首開工　

大熱天連偷3件厚棉被「連茶盤也帶走」　原因曝光...警察傻眼

曬衣「未翻面」竟慘遭竹棍痛打　人妻不忍了...家暴夫下場出爐

台灣反曲弓男團4比5惜敗土耳其　射箭世界盃無緣4強拚獎牌

我要看新的...傳「棒狀照」與少女互換　噁男威脅外流下場曝

最強整骨必殺技！師傅放大絕「與地面平行」　網嚇壞：是忍者！

5人開進蘇花隧道副駕喊：減速！　被BMW超車...一早看新聞沉默了

政治熱門新聞

快訊／陳家欽申請提早退休6月30日生效　「一理由」蘇貞昌難拒絕

快訊／恩恩案沒人接電話？　衛生局4爭議一次說清楚

傳下周徵召陳時中選北市？民進黨回應了

趙少康社團嗆「越演越不像話」　恩恩爸：不信台灣有這麼多人沒人性

恩恩爸嗆他「打迷糊仗」！　侯友宜親回了

恩恩案　侯友宜：曾失去怎能不感同身受

恩恩爸批侯友宜「打迷糊仗」：我還沒告你

土耳其改國名不叫「火雞」了　外交部網站全面更新「Türkiye」

恩恩爸揭新北消防局「鬼扯」行徑

柯志恩民調第一？　網路聲量調查卻是他最高

黃國昌被告！為館長槍擊槓綠委　今收傳票火大了

海軍S-70C墜地　被控慢1小時才通知

快訊／S-70C通聯紀錄未提機械問題　海軍初判「尾旋翼失效」　　

下周徵召陳時中選北市？　綠營：人選呼之欲出

更多熱門

相關新聞

快訊／柯志恩鬆口選高雄「沒有理由不全力以赴」　下週三前給答案

快訊／柯志恩鬆口選高雄「沒有理由不全力以赴」　下週三前給答案

年底高雄市長選舉，國民黨人選似乎越來越明朗，傳聞即將代表國民黨參選高雄市長的國政基金會執行長柯志恩23日表示，如果國民黨在高雄一時之間找不到人選，在地黨籍議員也有共識的話，自己在國民黨最低迷的時刻，「沒有理由不為了黨全力以赴。」

柯志恩民調第一？　網路聲量調查卻是他最高

柯志恩民調第一？　網路聲量調查卻是他最高

張亞中質疑高雄市長民調不公！　何啟聖：我們會要到為止

張亞中質疑高雄市長民調不公！　何啟聖：我們會要到為止

柯志恩將空降參選高雄　他狠酸選後轉頭離去

柯志恩將空降參選高雄　他狠酸選後轉頭離去

國民黨提名參選高雄市長？　柯志恩回應了

國民黨提名參選高雄市長？　柯志恩回應了

關鍵字：

KK政線柯志恩

讀者迴響

熱門新聞

一張表看21家壽險公司「哪幾家瀕臨懸崖破產」

即／吃早餐慘丟命！台中男第二市場活活遭打死

大S、具俊曄家宴曝光！黑人范范見證

手搖飲連3天「珍奶免費喝」！

熱褲妹稱月入千萬　只拿10萬求交保

「睡同床卻沒撲過來」直男回5字！妹子：好痛心

台南美術館遭宗教團進攻！要求撤除「殭屍展」

沒開冷氣電費破萬！網抓「隱藏吃電怪物」：很多人不知道

男大生住宿「共用飛機杯」！結果全得菜花

恩恩爸遭質疑不直衝急診室　成大教授反擊

宗教團體盼停止殭屍展　美術館回應了！

台中遭撞準新娘仍開不了口　原訂明結婚

具俊曄親揭「大S婆媳關係」內幕

具俊曄放閃親吻照：她就像天使！　公開表白「熙媛我會珍惜妳」

犯法移工「擁孕妻開賓士」　在台極樂生活曝

更多

最夯影音

更多
熱褲妹搭小黃付不出220　狂call男網友撒嬌沒人理

熱褲妹搭小黃付不出220　狂call男網友撒嬌沒人理
露營夜晚遇「不速貓客」　毛手狂撥強行破帳闖入！

露營夜晚遇「不速貓客」　毛手狂撥強行破帳闖入！

熱褲妹稱懷孕打悲情牌　刺捕夢網卻成家屬惡夢

熱褲妹稱懷孕打悲情牌　刺捕夢網卻成家屬惡夢

具俊曄首公開娶大S甜蜜合照！　無名指刺婚戒：世上最幸福

具俊曄首公開娶大S甜蜜合照！　無名指刺婚戒：世上最幸福

客家精神！自救磨平拖鞋　砂輪機手工割紋路笑翻網

客家精神！自救磨平拖鞋　砂輪機手工割紋路笑翻網

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面