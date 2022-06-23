高雄藍營「KK政線」挺柯志恩選市長　誇她「正直正派正向」

▲前立委、國民黨智庫執行長柯志恩將代表國民黨參選高雄市長。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／高雄報導

前立委、智庫執行長柯志恩將代表國民黨參選高雄市長，國民黨KK政線表示尊重黨中央的選戰布局，肯定柯志恩臨陣承擔的勇氣。柯志恩個性正直、為人正派、觀念正向，相信她的入陣，可以喚回國民黨支持者的信心、重建高雄人對國民黨的信賴、傳遞理性中道的信念，歡迎柯志恩回到南台灣和大家一起打拼。

KK政線成員鍾易仲不諱言指出，國民黨目前在高雄最大的問題，是對市民有「情感上的虧欠」，這是當初KK政線主張市長人選在地優先的主因。然而黨中央有選戰的整體考量，柯志恩又是學經歷俱佳、具有政治魅力的優秀人選，KK政線會團結力挺，也相信柯志恩的真誠、細膩會打動高雄人。

鍾易仲指出，國民黨在高雄的選情有「三信危機」，支持者對國民黨選情沒有信心、市民對國民黨信任度不夠、一般人對國民黨的政治信念瞭解不足。慶幸的是，柯志恩雖未曾在高雄經營，黨內最新民調卻只輸給政績卓越的李四川，代表在地對她有高度肯定與期許，也願意接納她。相信以柯志恩的學識、經驗、能力，可以帶領國民黨克服三信危機，在高雄走出一條新的活路。

▲高雄6名國民黨議員李眉蓁、李亞築、黃香菽、蔡金晏、蔡武宏、鍾易仲組成KK政線。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

曾臨危受命參加補選的李眉蓁表示，柯志恩是三觀端正的好人才，個性正直、為人正派、觀念正向，是一股政治清流。李眉蓁十分佩服她臨陣承擔的勇氣，也以個人經驗呼籲黨中央，面對擅於包裝的「金脈人脈陳其邁」，一定要給柯志恩最大的競選資源，絕不能讓她陷入單打獨鬥、孤立無援的困境。在最艱困的時刻願意挺身而出，李眉蓁要給柯志恩大大點讚，接下來的過程會很辛苦，但她會和議會同仁、地方支持者一起為她加油，一起和柯志恩並肩作戰。

蔡武宏認為，民主是一種公共選擇機制，柯志恩的入陣讓高雄未來有嶄新的思考面向，有更好的選擇，值得期待。高雄是具有強大包容力的城市，除了謝長廷、陳菊市長，民進黨多位立委也是當選後才落地生根。因此空降不是問題，如何提出高雄的發展論述、表達一生懸命的關懷，滿足市民理智與情感的雙重疑問，這是柯志恩的參選命題，相信她能繳出一份理想的答卷。