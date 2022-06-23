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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

借桃園巨蛋辦全代會遭拒　國民黨轟：打壓異己「東廠2.0」

▲▼勾惡現身桃園巨蛋、桃園體育場「驚覺警車尾隨」。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園巨蛋。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者崔至雲／台北報導

國民黨日前決議，第21屆第2次全國代表大會將於8月28日（周日）舉行，地點則初步定於桃園市立綜合體育館（桃園巨蛋）。國民黨今（23）日指出，昨日竟接到桃園市政府竟來電稱，原本空閒檔期，已安排其他活動，場地無法外借。國民黨質疑，先前與桃園市體育局多次聯繫，均確認檔期有空，桃園市府臨時反悔，政治打壓在野黨用心明顯，對此表達嚴厲譴責，要求桃園市府提出詳細說明，勿淪為打壓異己的「東廠2.0」！

國民黨指出，黨部工作人員於本月初致電桃園市體育局詢問場館租借事，體育局表示8/27-8/28尚未有人承租，並允諾先將8/27-8/28場地保留。中央黨部同仁遂於本月14日至場館會勘，亦告知確定承租。

後經中央工作會議於20日決議，全代會將於8月28日於桃園巨蛋舉行，文傳會也發佈新聞稿對外說明。但僅隔兩天，昨日隨即接獲體育局來電，告知該局8/27-28已安排其他活動，場地無法外借。

國民黨強調，原本827至828的空閒檔期，在國民黨確定租借後，體育局臨時反悔，政治力介入明顯，令人懷疑桃園市長鄭文燦是否藉此向蔡英文表忠以謀取下一個位子？國民黨要求桃園市府提出具體說明，並停止一切政治打壓作為。


 

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