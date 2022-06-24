公示送達個資揭露太超過！新竹男提告求償　成功獲判國賠

▲新竹市府社會處因公告揭露個資，需賠償民眾5000元。（示意圖／翻攝新竹市府官網）

記者陳凱力／新竹報導

新竹一名男子因離家沒收到新竹市府社會處寄發的2萬元處分書，遭官網公告處分書公示送達，已發生效力，未料因此揭露男子姓名、生日、戶籍地址、身分證前7碼等個資，遭提告求國賠2萬元。法院認定市府該公告確實過度揭露個資，侵害男子隱私，判新竹市府須賠償5000元，同時，這也是國內首起公示送達遭求國賠違法首例。

男子因在臉書張貼資料被檢舉，被新竹市政府社會處要求說明。不過因為男子並不居住在戶籍地，因此收不到相關通知，後遭社會處裁罰2萬元，但處分書仍持續被郵局退件；為了符合《行政程序法》規定，社會處需將處分書公告在新竹市政府官方網站上20日後，才具公示送達效力。

男子在市府官網上看到記載他全名、生日、戶籍地址及身分證號前7碼的公示送達文書後，認為市府公示送達揭露的個資已過度侵害他隱私，提告請求國賠2萬元。

新竹市政府雖抗辯，機關對公示送達函文中的個資隱蔽程度有行政裁量空間，且文件中已隱匿身份證字號後3碼，未逾越比例原則，並無不法。

不過，法官認為，雖法律無明文規定公示送達內文應如何特定應受送達人的資訊，然公示送達目的僅在於通知民眾可隨時領取裁處書，因此機關在使用資料時，仍應選擇對人民權益損害最少的方式為宜。

同時法官也發現，市府其他局處公示送達函僅揭露受送達人姓名的第1、3個字，即足以讓當事人辨認，認為市府確實有過度揭露個資，已逾越執行公示送達法定職務的必要範圍，認定新竹市政府公務員執行職務過失不法侵害男子隱私權，判決賠償精神慰撫金5000元。至於男子要求公文下架為無理由。全案可上訴。

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