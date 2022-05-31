女兵打靶耳鳴退訓　「耳塞脫落」求國賠51萬...敗訴理由曝

▲憲兵訓練中心外觀。（圖／新北市農業局提供）

記者黃哲民／台北報導

林姓女子2018年加入憲兵接受志願役新兵訓練，卻因在步槍實彈射擊時造成耳鳴而主動申請退訓，她提告要求國防部國賠51萬餘元，主張打靶時耳塞脫落遺失，她謹記教官指示「敵人不會管你有沒有戴耳塞」、沒及時反映，但部隊幹部也沒盡責監督她是否戴好耳塞，害她聽力受損，國防部應負責，台北地院審理認為林女訴求無理，判她敗訴，可上訴。

林女提告指稱，2018年加入憲兵學生第一大隊第三中隊，成為2018年第7梯次志願役士兵入伍生，在憲兵訓練中心受訓，同年12月11日，她隨部隊到新北市林口區南勢埔靶場進行步槍實彈射擊訓練，行軍途中不慎遺失耳塞。

林女說，她謹記教官曾告誡「敵人來了，不會管你有沒有戴耳塞」，所以不敢當場反映，以免擾亂行軍秩序，到了靶場為了聽清楚長官解說和指令，也不敢說自己沒戴耳塞，結果打靶時，左耳因槍聲及槍枝後座力而感覺耳鳴與暈眩。

▲國軍在南勢埔靶場實施步槍實彈射擊訓練，非本件當事人。（圖／記者李毓康攝）

林女聲稱，原本以為很快就會好，但是過了半個月依舊耳鳴與暈眩，她到三軍總醫院被診斷為左耳急性聽力損失合併暈眩，且「無法適任現在職務」，她趕緊在2019年1月9日前申請退訓，以免結訓下部隊若做不滿志願役服役期限、要被罰錢，但退訓後持續就醫，仍無法恢復左耳受損聽力。

林女認為當時部隊幹部沒盡責監督、檢查她有無佩戴耳塞，事後她向輔導長報告，輔導長也沒幫她向上級反映以便做相應處理，害她左耳受到音響性外傷而損失聽力，現在已經好不了，更沒機會回任志願役，她要求國防部應就憲訓中心幹部的失職，國賠她醫藥費與精神慰撫共51萬餘元。

軍方反駁林女指出，打靶前再三提醒學兵若身體不舒服，要立刻反映，值星官在靶場也反覆詢問學兵有沒有忘記戴耳塞，林女一句話都沒說，當晚接近9點才在營區向輔導長報告，輔導長立刻向上級回報，但林女又不願立刻就醫，堅持隔天再去醫務所就好，部隊主管也派幹部陪同。

軍方表示，林女退訓就跟部隊斷絕聯繫，2020年12月才突然說打靶造成聽力受損、要求賠償，但打靶時除嚴禁槍口對人、不可做無意義試瞄等危險舉動外，部隊不能強迫官兵戴耳塞，是林女不主動反映問題，而非幹部失職沒檢查，林女左耳「純音聽力檢查」數值為27分貝，比正常值減損2分貝，不影響勞動力，更重要的是，無法證明真的是打靶的槍聲造成。

法官審理認定林女在靶場不反映自己沒戴耳塞，就算教官說過「敵人來了，不會管你有沒有戴耳塞」，也不能用來減免個人責任，更不能歸咎部隊幹部失職，林女另聲稱打靶時隔壁還有射擊類武器「砲擊」，可能也是害她聽力受損的原因，但軍方查明回覆，那是M8A1毒氣自動警報器聲響，不是槍砲，法官判林女全部敗訴，可上訴。