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空軍士官蔡學良冤死案　求國賠再審遭駁回確定

▲▼空軍士官蔡學良冤死國賠案，再審遭駁回，蔡母尤瑞敏哭訴。（圖／記者吳銘峯攝）

▲空軍士官蔡學良冤死國賠案再審遭駁回，蔡母尤瑞敏哭訴。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

空軍士官蔡學良2008年間在靶場中槍身亡，軍方以含槍自殺結案。蔡母尤瑞敏四處奔走，最後獲准國賠148萬餘元確定。蔡母日前提出新證據，聲請國賠再審。不過高院審理後，最後以程序上理由駁回再審。全案上訴最高法院，最高法院1日駁回上訴確定。

本案發生於2008年5月9日，蔡學良當時隨部隊至陸軍台東地區指揮部太平營區靶場進行T65K2步槍實彈射擊訓練，卻突然中槍當場身亡。翌日上午，法醫相驗認為是蔡學良口中含著T65K2步槍槍管飲彈自殺身亡，因此鑑定報告記載死亡方式是「自為」，軍方以他含槍自殺看待結案。

因此蔡母提出的民刑事訴訟中，刑事部分經由軍事檢察署偵查後，比對部隊中其他證人供詞，最後做出不起訴處分。另外民事國賠訴訟部分，一審也駁回蔡母要求的600萬元國賠請求；但二審高等法院改認定蔡學良乃因「槍枝走火、意外身亡」，認定空軍司令部有疏失，判准國賠148萬餘元確定。

蔡母對國賠訴訟結果不滿，2019年間她透過關係求見蔡英文總統後，蔡英文指示國防部讓蔡母做實彈鑑定，而鑑定報告結果為「死者所受槍傷，排除是T65K2步槍及子彈所致。」蔡母因此以發現新證據為由，請求提出國賠再審訴訟。

案經高等法院審理後，依照再審「新事實新證據」的判斷原則，必須具備「新規性」、「確實性」等2個要件，否則不得重啟再審。高院認為蔡母提出的鑑定報告，不符合「新規性」必須於原審言詞辯論終結前即「已存在而未經審酌」，也不符合「再審之理由發生或知悉在後者，均自知悉時起算」30日內為之，因此高院駁回蔡母的請求。蔡母不服，再上訴最高法院，最高法院1日駁回上訴，全案確定。

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