　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

東區名人巷土地遭盜賣！前大法官伯父後代獲國賠近5千萬

▲▼新LOGO版／司法第二辦公大廈,法務部第二辦公室,最高法院檢察署,臺灣高等法院民事庭大廈,臺灣高等法院（圖／記者季相儒攝）

▲東區名人巷土地盜賣案，高等法院更五審判准國賠近5千萬。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

我國民法巨匠、前大法官王澤鑑的伯父王諸齊，31年前過世後，位在台北市東區名人巷、價值4.5億元的土地遭人偽造身分賣掉，王諸齊的子女訴請國賠，高等法院更五審7日宣判，判決大安地政事務所須賠償4970萬餘元。可上訴。

王澤鑑為國內民法大師，其《民法》相關一系列著作，被法律系學生稱為「天龍八部」，幾乎是人手一套。而王家遭盜賣的3筆土地，位於忠孝東路4段216、205巷內，包含台北市泡沫紅茶街等特色美食，再加上經常有名人出入，因此被稱作「名人巷」；而這3筆土地共410多坪的土地，若被政府徵收，王家最少有4.5億元的收入。

本案因王諸齊在1991年過世後，有歹徒偽造他移民加拿大的長子王萬子身分證，申辦戶籍謄本，再偽造繼承系統表，於2003年向大安地政事務所誆稱，王的繼承人只有長子一人，隨即辦理繼承登記，領取新的土地所有權狀。歹徒取得土地所有權狀後，將這3筆土地賣給不知情的施姓民眾等11人。買方後來再將土地分別捐給澎湖望安鄉公所，或向台北市政府進行抵稅。王家人雖報案，但迄今未破案。

王諸齊的6名子女認為本案乃因地政機關有疏失，將土地過戶給人，最後由善意第三人取得土地所有權，至今已經無法回復土地所有權，因此僅能針對有疏失的地政機關，請求國家賠償。

一二審與更一審均判決王家敗訴，但更二審逆轉改判准國賠6億5千餘萬元，更三審又改判王家人敗訴，更四審仍以罹於時效為由，判決王家人敗訴。全案到了7日的更五審，又出現不同認定。更五審認為王家人於2005年9月間才知悉土地遭盜賣，2006年3月隨即起訴，並未罹於時效。而盜賣時之售價為4,970萬3548元，更五審堪認這個售價為被盜賣土地當時之價值，且土地迄今未經徵收，喪失預期可獲徵收利益不得請求賠償，故最後判准國賠為4,970萬3548元，但須加計自2006年起每年按年息百分之五計算之利息，至今利息已高達3976萬餘元。

►墾丁住兩晚破盤價！夏日必去手刀快搶

ET快訊
警大校園驚傳女子尖叫！　竟是大四生偷拍洗澡
蘋果官方認證　公布2022年12款最佳App
快訊／國一白車自撞噴轉180度　1女被拋出斷腿
快訊／林口裝潢工2樓墜落　頭部重創當場死亡
野狗突竄出　高雄女騎士急煞自摔身亡
快訊／雨彈來襲　台中、彰化一級淹水警戒
陳時中透露開國門「商務優先」　出國旅遊還要等1條件
陳時中坦言「24小時內火化是對的」　只是沒明寫
疫情快降溫？　莊人祥：6月底有可能降到萬例以下
快訊／再增124死！今本土+8萬2973例「中南部升溫」

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持 ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 法律最新 全站最新

東區名人巷土地遭盜賣！前大法官伯父後代獲國賠近5千萬

李永然、劉和鑫／限縮刑事上訴第三審如何提高司法信賴度

納豆「只剩片段記憶」嘆：我很弱　依依曝復健過程「大家一起加油」

小小年紀發文問幾歲破X　她嘆：現在孩子怎麼了？

特斯拉男喊爸過世想先充電　遭拒竟追車理論「掏槍掃射」

恍神撞3車！火爆調解內容曝　2車主要女警「買回事故車」

遶境途中「被邪物佔軍營」　池府千歲急降駕進廟處理

他通知媽「再遠距一周」　一轉身狂比讚：賺到了

台南Josh離婚「配偶欄空了」　曝Amber暴行：鬆了一口氣

直播賣貨營業額破6億！保時捷隨便送　天后闆妹3小時賺8000萬...嚇壞小S

特斯拉男首還原衝突過程　「1句話」氣到掃射：槍已丟海

海豹吃飽後狂打瞌睡！　瞇眼＋吐舌露超萌鬼臉

東區名人巷土地遭盜賣！前大法官伯父後代獲國賠近5千萬

李永然、劉和鑫／限縮刑事上訴第三審如何提高司法信賴度

中國疫情封城、智伸科5月營收年衰6.2%　看好解封後復工營運回暖

宜蘭+1579新增1死　6／19起近65歲以上長者可打第4劑

蔡詩芸「辣穿泳裝」揭曉新身份！　小麥色肌膚＋中空曲線電翻

花蓮2658戶停電惹民怨　台電：線路故障已修復

光寶科5月營收146億　出貨恢復、創3年同期新高

高雄+12555全台最高！　衛生局急示警：這2對象要注意

42歲謝盈萱「取20顆卵子」醫師都說讚　曝當媽計畫：心態不同等級

快訊／南橫梅蘭明隧道不敵強降雨　邊坡落石狂掉急禁人車通行

人類殘忍吃魚能有宰殺規範？　漁業署：動物福利要循序漸近推動

屏東+3459創新高　12-17歲校園BNT追加劑6／10前完成

輾爆60kg巨蟒斷三截！ 台鐵司機傻住雙人崩潰抬屍下山

法律熱門新聞

東區名人巷土地遭盜賣　判國賠4970萬

李永然、劉和鑫／限縮上訴權是司改正解嗎

5男關一起　牢房竟變炮房

陳雅譽／陽台加裝窗戶算違建嗎

給說法／放高利貸屬於重利罪嗎

雷皓明／幫別人簽名犯偽造文書嗎

告訴6月期限　法界：過了就GG

陳雅譽／婚宴蟑螂有法可管

李善植／錄音蒐證犯法嗎

黃伊平／墮胎需要配偶同意嗎

住屋漏水相關法律問題

給說法／沒發現撞車就不算肇逃嗎

判刑定讞　可循替代刑罰免入監

過失毀損罪　檢方：刑法不處罰

更多熱門

相關新聞

林秉樞抗告成功　律師可檢閱全部卷證

林秉樞抗告成功　律師可檢閱全部卷證

民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴案件，檢方對林秉樞提起公訴。不過新北地院不許林男律師劉繼蔚檢閱所有的起訴卷證，劉繼蔚不服，向高院提出抗告。高院於7日作出裁定，撤銷新北地院限制閱卷的裁定。

李永然、劉和鑫／限縮上訴權是司改正解嗎

李永然、劉和鑫／限縮上訴權是司改正解嗎

司法不獨立　不配稱民主國

司法不獨立　不配稱民主國

外交官簽證放水　圖利仲介重判定讞

外交官簽證放水　圖利仲介重判定讞

台中年度新地王！　七期「大埔鐵板燒」每坪336萬賣它獲證實

台中年度新地王！　七期「大埔鐵板燒」每坪336萬賣它獲證實

關鍵字：

法律人權王澤鑑大法官名人巷土地盜賣更審高等法院國賠

讀者迴響

熱門新聞

張君雅小妹妹24歲近況曝！「變成氣質護理師」

肛門插4公分魚刺休克　高雄女終身洗腎

生完就死亡！33歲產婦大出血5.5公升沒人理

泰國娜美驚傳死亡！撐開寶可夢衣爆紅　親友含淚發文

16年前節目「大眼正妹」竟是本土劇女星

快訊／增124死！今本土+8萬2973例

小女警憔悴現身　賓士和Juke都要賣她

Keanna認已婚謝和弦時「被要3P」！

快訊／09：57規模6.0地震！　最大震度2級

高雄伴娘閨蜜打包新郎！人妻吞6年猜疑大反攻

iOS 16升級8大亮點！　5款舊機遭淘汰

50台賓利和高層老公沒了　貴婦曝真相

媽24小時內孤單火化！他淚挺政策卻因陳時中炸鍋

即／蔣承縉家中傳命案！男網紅猝逝

明年春節10天假！總放假日116天　準備出去玩了

更多

最夯影音

更多
納豆「只剩片段記憶」嘆：我很弱　依依曝復健過程「大家一起加油」

納豆「只剩片段記憶」嘆：我很弱　依依曝復健過程「大家一起加油」
小小年紀發文問幾歲破X　她嘆：現在孩子怎麼了？

小小年紀發文問幾歲破X　她嘆：現在孩子怎麼了？

特斯拉男喊爸過世想先充電　遭拒竟追車理論「掏槍掃射」

特斯拉男喊爸過世想先充電　遭拒竟追車理論「掏槍掃射」

恍神撞3車！火爆調解內容曝　2車主要女警「買回事故車」

恍神撞3車！火爆調解內容曝　2車主要女警「買回事故車」

遶境途中「被邪物佔軍營」　池府千歲急降駕進廟處理

遶境途中「被邪物佔軍營」　池府千歲急降駕進廟處理

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面