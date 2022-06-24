S-70C機工長離世...蔡英文悲痛　指示全力照護住院3名人員

記者陳家祥／台北報導

海軍S-70反潛直升機22日下午於高雄左營反潛飛行大隊基地進行訓練時墜毀，其中，37歲的機工長劉尚鈞士官長全身有二到三度燒燙傷，面積達95％，於23日深夜宣告不治。對此總統府發言人張惇涵24日表示，蔡總統深感悲慟不捨，指示國防部全力協助家屬後續治喪事宜，並徹底釐清事故原因。

張惇涵表示，前天海軍S-70C反潛直升機事故，機工長劉尚鈞士官長雖經國軍高雄總醫院左營分院及三總醫療團隊共同全力救治，但至為遺憾地，仍在昨晚宣告不治。蔡總統深感悲慟不捨，指示國防部全力協助家屬後續治喪事宜，並徹底釐清事故原因。總統亦指示國軍醫院全力照護仍在住院的3名人員，務必給予最好的照顧。

海軍S-70C反潛直升機22日下午執行訓練時，疑似尾旋翼失效，導致從空中重落地，瞬間起火，當時機上4人分別受到輕重傷，其中以機工長劉尚鈞的傷勢最為嚴重，他全身95％二度、三度燒燙傷，送醫急救生命跡象仍不穩定，醫療團隊一度裝上葉克膜搶救。

軍醫局表示，劉尚鈞士官長燒燙傷面積達95％，且有腹網膜下腔出血，到院後立即實施清創跟抗生素治療，但23日凌晨2點多因為呼吸、心跳出現變化，院方緊急裝上葉克膜搶救。

但因為劉尚鈞的傷勢太過嚴重，全身只剩下5％皮膚是完整的，家屬不忍他再受折磨，23日傍晚同意放棄急救，希望讓他留著最後一口氣回去桃園老家，最終他在23日深夜11點01分宣告不治。海軍同袍聞訊後，在醫院門口列隊送行，目送劉尚鈞上救護車，齊聲呼喚「回家了」，劉的稚女也在家人的陪伴下，輕聲向父親說道「爸爸回家了」，讓在場眾人不禁鼻酸。