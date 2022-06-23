快訊／彭文正、林環牆稱論文案有新進展　蔡英文律師反擊：顯非事實

▲双榜法律事務所23日發出聲明。（圖／双榜法律事務所提供）



記者杜冠霖／台北報導

旅美學者林環牆22日指出，英國一審行政法庭近日做出2項判決，指LSE提供不實的口委名單給台灣，另媒體人彭文正稱一名法務部駐英國的官員，串通LSE內部人員，將這些偽造的證據送給北檢。對此，蔡英文委託「双榜法律事務所」23日日晚間發出聲明澄清，英國出席法院判決內文中，並無任何指稱蔡英文有串通LSE內部人員或提供偽證之情事，林環牆、彭文正臉書發文顯非事實。

双榜法律事務指出，英國初級法院於2022年6月20日作成判決，命LSE於28天之內針對上訴人Michael Richardson申請提供蔡總統博士學位口試委員名單一事，以LSE所持有申請範圍內的資訊為基礎，重新回應上訴人，LSE得擇一揭露上訴人所要求之資訊，或主張應適用豁免揭露之規定，倘上訴人不同意該回應，上訴人得向資訊委員辦公室（簡稱ICO）提出異議，上訴人其餘上訴理由則沒有准許。

双榜法律事務指出，英國初級法院判決內文，並無任何指稱蔡總統有串通LSE內部人員或提供偽證之情事，上開政經關不了及林環牆、彭文正於臉書發布之言論，顯非事實，為免不實資訊或錯訊息誤導社會輿論，澄清說明如上，請傳布不實訊息資訊者，應注意法律責任，以免自誤。