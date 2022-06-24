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S-70C機工長殉職　同袍淚憶「大仁哥」：擅長領導極受賞識

記者黃翊婷／綜合報導

海軍S-70反潛直升機墜毀，機工長劉尚鈞士官長傷重不治，於昨日（23日）深夜11點01分離世。消息傳開後，許多曾與劉尚鈞共事的同袍紛紛在臉書PO文哀悼，稱劉是迷倒女生的大仁哥，「今晚送你最後一程，如今你不痛了，也卸下軍裝，兄弟我也潰堤到眼淚不聽使喚，但你仍是大家最愛的阿仁。」

▲▼快訊／海軍深夜證實「機工長傷重離世」　生前執勤身影曝光。（圖／翻攝照片）＊記者吳奕靖取得拍攝者授權，但因身分敏感，圖說省略。

▲劉尚鈞生前執勤的身影。（圖／翻攝照片）

海軍S-70C反潛直升機22日下午執行訓練時，疑似尾旋翼失效，導致從空中重落地，瞬間起火，當時機上4人分別受到輕重傷，其中以機工長劉尚鈞的傷勢最為嚴重，他全身95％二度、三度燒燙傷，送醫急救生命跡象仍不穩定，醫療團隊一度裝上葉克膜搶救，但因為傷勢太過嚴重，全身只剩下5％皮膚是完整的，家屬不忍他再受折磨，23日傍晚同意放棄急救，希望讓他留著最後一口氣回去桃園老家，最終他在23日深夜11點01分宣告不治。

消息傳開後，曾與劉尚鈞共事的同袍紛紛在臉書PO文哀悼，一名劉姓同袍表示，2人從下部隊一路相互扶持到左營S-70C，見面是總會聊到什麼時候要退伍，沒想到劉卻自己先偷跑了，事發當天他主動前往醫院協助照顧，看著好友需要裝上葉克膜救命，心中十分悲痛，至今仍無法接受人已經離世的消息，「如今你不痛了，也卸下軍裝，兄弟我也潰堤到眼淚不聽使喚，但你仍是大家最愛的阿仁，也是迷倒反大女生的大仁哥，好好休息吧，你辛苦了。」

▲▼S-70C機工長重傷「家屬放棄急救」　同袍列隊悲痛送行：回家了。（圖／民眾提供）

▲同袍列隊送劉尚鈞走完人生最後一段路。（圖／民眾提供）

另一名洪姓學姐也提到，劉尚鈞剛下部隊時做過最難、最沒有人願意接手的差事，連跑腿都跑得有聲有色，即使出錯，那幫像鬼一樣的學長也會充滿憐愛幫忙善後，可見他在人際關係和工作能力上都很出色，也因為太出色，過沒有多久就調離該單位。

洪女說，後來偶爾會遇見來屏東出差的劉尚鈞，也會聽到其他人談起他「極受賞識」、「當了總班」，再再印證他善於領導，沒想到22日傳來S-70反潛直升機墜毀的消息，由於他曾改名，自己總是記不住新名字，憾事發生之後才反應過來，「95％（燒燙傷），連抱抱都不行，5％，是否剩還沒睜開的雙眼？」

37歲的劉尚鈞已婚，與妻子育有一名年幼的女兒，當家人決定放棄急救時，同袍們列隊在醫院門口送行，目送他上救護車，齊聲呼喚「回家了」，他的女兒也在家人的陪伴下，輕聲說道「爸爸回家了」，讓在場眾人不禁鼻酸。

至於S-70C反潛直升機墜毀的事故原因，海軍初步研判，疑似是尾旋翼失效所導致，但仍有許多問題需要釐清，確切的事故原因尚待進一步調查。

▼S-70C反潛直升機墜毀的現場畫面。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲▼海軍S-70C反潛直升機墜毀。（圖／記者吳世龍翻攝）

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