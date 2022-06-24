快訊／海軍深夜證實「機工長傷重離世」　生前執勤身影曝光

▲機工長劉尚鈞23日深夜離世，生前執勤畫面成為同袍、親友追思的寄託。（圖／翻攝照片）

記者柯沛辰、吳奕靖／高雄報導

海軍S-70C反潛直升機訓練時重落地，其中機工長劉尚鈞傷勢嚴重，家屬23日晚間放棄急救。海軍司令部23日證實，劉尚鈞士官長經國軍高雄總醫院左營分院、三總專業醫療團隊全力搶救後，仍於23日深夜11點01分宣告不治。

海軍司令部表示，劉尚鈞一等士官長戮力戰訓、克盡職責、效忠國家，足為海軍表率，本軍痛失菁英，深感悲慟、哀戚與不捨，向家屬表達深切哀悼與撫慰之意，後續全力協助辦理因公撫卹及喪禮相關事宜。

▲海軍同袍列隊送行，含淚輕喚機工長「回家了」。（圖／民眾提供）

海軍一架S-70C昨天下午在左營反潛飛行大隊基地執行訓練時，疑似尾旋翼失效，導致從空中重落地，瞬間起火。經搶救，機上4人受到輕重傷，其中以機工長劉尚鈞最為嚴重。

國防部長邱國正23日傍晚趕赴國軍總醫院左營分院探視，也向家人致歉、致意。不料邱國正剛離開醫院，隨即傳出劉尚鈞傷勢嚴重，家屬不忍劉再受折磨，選擇放棄急救，讓劉留一口氣回到桃園老家。

海軍同袍聞訊列隊送行，親友也一路跟著病床，齊聲呼喚劉尚鈞「回家了」，氣氛哀戚。年幼女兒也跟著輕喚「爸爸回家了」，場面令人鼻酸。

海軍初步研判，事故原因疑似尾旋翼失效，但仍有許多問題需要釐清，因此確切事故原因尚待進一步調查。

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