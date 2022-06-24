S-70C機工長離世「剩5%皮膚完整」　稚女輕喚：爸爸回家了

記者黃翊婷／綜合報導

海軍S-70反潛直升機22日下午於高雄左營反潛飛行大隊基地進行訓練時墜毀，造成1死3傷。其中機工長劉尚鈞士官長（37歲）全身有二到三度燒燙傷，面積達95％，全身上下只有5％皮膚是完整的，經裝設葉克膜搶救，仍在昨日（23日）深夜11點01分宣告不治；他被送回桃園家中時，年幼的女兒也在一旁跟著家人們輕喚「爸爸回家了」，場面令人鼻酸。

▲同袍列隊悲痛為劉尚鈞送行。（圖／民眾提供）

海軍S-70C反潛直升機22日下午執行訓練時，疑似尾旋翼失效，導致從空中重落地，瞬間起火，當時機上4人分別受到輕重傷，其中以機工長劉尚鈞的傷勢最為嚴重，他全身95％二度、三度燒燙傷，送醫急救生命跡象仍不穩定，醫療團隊一度裝上葉克膜搶救。軍醫局表示，劉尚鈞士官長燒燙傷面積達95％，且有腹網膜下腔出血，到院後立即實施清創跟抗生素治療，但23日凌晨2點多因為呼吸、心跳出現變化，院方緊急裝上葉克膜搶救。

但因為劉尚鈞的傷勢太過嚴重，全身只剩下5％皮膚是完整的，家屬不忍他再受折磨，23日傍晚同意放棄急救，希望讓他留著最後一口氣回去桃園老家，最終他在23日深夜11點01分宣告不治。海軍同袍聞訊後，在醫院門口列隊送行，目送劉尚鈞上救護車，齊聲呼喚「回家了」，劉的稚女也在家人的陪伴下，輕聲向父親說道「爸爸回家了」，讓在場眾人不禁鼻酸。

▲劉尚鈞生前執勤的照片。（圖／翻攝照片）

而另外3名傷者，包括駕駛陳錦凡中校、副駕駛鄭行杰上尉、檢驗士郭冠廷，狀況相對穩定，但郭全身有21％燒燙傷，仍需要在加護病房多觀察幾天；陳、鄭2人雖然都是輕傷，但傷口較深，有肋骨骨折情況，也還在醫院治療當中。

至於事故原因，海軍初步研判，疑似是尾旋翼失效所導致，但仍有許多問題需要釐清，確切的事故原因尚待進一步調查。國防部長邱國正23日下午曾親自抵達醫院探視傷者，並向家屬致意、致歉，強調會把善後工作做好，這次憾事發生並沒有苛責誰，但會持續檢討，22日第一時間就有跟總統報告，訓練安全是一定要注意的，要把程序安全方面納進去，不能為了求快，而省略一些步驟，總統也表達相當關切，希望傷者都能夠早日康復。

▼邱國正前往醫院探視傷者。（圖／記者吳世龍攝）

▼S-70C反潛直升機墜毀。（圖／記者吳世龍翻攝）