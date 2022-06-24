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恩恩爸喊「送醫血氧濃度是關鍵」　救護紀錄表竟寫無法測量

▲▼ 恩恩爸6/6日赴新北消防局聽音檔，後出面說明 。（圖／記者陳以昇攝）

▲恩恩爸23日在臉書表示，恩恩被送到醫院時的血氧濃度，跟送醫延誤有很關鍵的關聯。（圖／記者陳以昇攝）

記者趙蔡州／綜合報導

恩恩事件延燒，恩恩爸23日深夜表示，他聽了多位醫生的見解後，認為恩恩被送到醫院時的血氧濃度，跟送醫延誤有很關鍵的關聯，但新北消防局提供的救護紀錄表，血氧值竟寫著「無法測量」，希望消防局或市府能解釋清楚，「這些是我還原就醫狀況的重要資料佐證」。

恩恩爸23日深夜在臉書說，恩恩到院時血氧剩下80，但這件事除了消防無線電的通報外，並沒有任何佐證資料，因為在他從新北消防局拿到救護紀錄表上，生命徵象這一塊都是空白的。

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恩恩爸透露，最近2天他看了高大成醫師針對恩恩血氧剩下80的相關論述，「高大成醫師有提到，提早20分就有救，羅醫師也說，若提早一小時還有機會」。

他也請教其他的醫師見解，得知在等待救護車的81分鐘內，恩恩正在慢性缺氧造成肝腎的損傷，並且造成更嚴重的腦傷，「這樣的事實讓我感到深深的難過和痛徹心扉的難受」。

▲▼恩恩爸爸：送醫血氧度為關鍵 盼提供救護紀錄表。（圖／翻攝自恩恩爸臉書）

▲恩恩爸說，新北消防局給他的救護紀錄表，血氧值寫著「無法測量」。（圖／翻攝自恩恩爸臉書）

他聽了上述的意見後才知道，恩恩被送到醫院時的血氧濃度，跟送醫延誤有很關鍵的關聯，但是資料上卻有2件事存在疑問，首先是消防局給他的救護紀錄表，血氧值竟寫著「無法測量」。

其次是消防局提供的報告是電腦打字的，與他在網路上查證的「手寫」救護紀錄表差異很大，代表本來還有一份救護紀錄，有記載到這些關鍵的數字，「這些是我還原就醫狀況的重要資料佐證，希望新北市府可以好好回答這些問題」。

不過，在恩恩爸發文後不久，就有救護員解答第2個問題，新北市目前已經改用平板記錄了，所以沒有手寫版本。

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