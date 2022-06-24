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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

LIVE／恩恩爸質疑救護紀錄有缺漏　侯友宜說明最新疫情狀況

記者崔至雲／新北報導

恩恩爸前天晚間列出7大疑問，昨晚再度針對救護紀錄表提出疑問，認為恩恩被送到醫院時的血氧濃度，跟送醫延誤有很關鍵的關聯，但救護紀錄表上卻寫著「無法測量」，希望市府或是消防局給出解釋。新北市政府將在下午召開「因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情」說明會，侯友宜將親自現身新北市最新狀況《ETtoday東森新媒體》全程直播。

▲▼新北市因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情第310次應變會議暨市政會議，侯友宜回應恩恩事件相關議題。（圖／記者呂佳賢攝）

▲新北市因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情第310次應變會議暨市政會議，侯友宜回應恩恩事件相關議題。（圖／記者呂佳賢攝）

恩恩爸提到，近日曝光的消防無線電音檔中，人員回報恩恩血氧值只剩下80，當時正好看到有醫師在討論，才意識到這是很關鍵的數據，翻找先前收到的救護紀錄表中，卻沒有任何註記。

恩恩爸指出，請教其他的醫師見解後，才得知血氧值低於90後，最容易受到破壞的器官會開始受損，也就是從肝、腎開始，所以當初恩恩住院後，醫師才會表示恩恩的肝臟已被破壞得很嚴重，且腦細胞也在受損，所以到院時才會陷入昏迷沒有再醒過來。

恩恩爸最後也強調，「我沒有懷疑過基層的消防救護員的熱忱跟急救技能，因為這份紀錄表是勤務中心給我的，整份報告卻看不到任何血氧數值，希望新北市府或消防局說明清楚。」

中央流行疫情指揮中心今（24）日公布新增4萬5678例本土個案，另增89例境外移入，確診個案新增152例死亡。本土病例方面沒有縣市超過萬例，依序是台中市新增6667例、高雄市6413例、新北市5808、台南市4347例、桃園市4020例、彰化縣3318例、台北市3189例。

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