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綠營大數據：侯友宜負聲量連日飆增　恩恩案重創「鐵漢」人設

▲▼新北市因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情第310次應變會議暨市政會議，侯友宜回應恩恩事件相關議題。（圖／記者呂佳賢攝）

▲新北市長侯友宜。（資料照／記者呂佳賢攝）

記者呂晏慈／台北報導

新北市中和區2歲男童「恩恩」染疫過世，恩恩媽報案及市府橫向聯繫音檔曝光後引發輿論譁然，新北市長侯友宜則稱，恩恩事件已交給司法單位靜待調查。不過，根據綠營大數據分析顯示，侯友宜在此事件發生後，負面聲量創新高，打破其過去所苦心經營的硬漢形象。

根據綠營大數據觀測，6月8日張姓前消防員爆料新北市消防局刻意讓恩恩爸爸看了一場表演，侯友宜的負面聲量則由7日的3466則激增至9460則，許多網友直接戲稱侯市長為「侯導」；17日名嘴周玉蔻於節目揭露橫向錄音檔後，18日晚間恩恩爸又於臉書發文，19日侯友宜負面聲量再度衝上9483則；21日週刊踢爆更多橫向聯繫錄音後，「侯友宜、侯市長」的總聲量與負面聲量直線上升，21日總聲量6萬3653則，負面聲量3萬1216則；22日總聲量更是直接翻倍至11萬2322則，負面聲量5萬3910則。

熟悉大數據的綠營幕僚指出，侯友宜原本承諾恩恩爸會全力協助，不過卻堅持不提供橫向聯絡資訊，結果先是踢爆要求公務員演戲、隱瞞，後來又被媒體公布橫向聯繫音檔，整個處理過程讓人不斷看到試圖隱匿細節、切割基層、甩鍋中央，過去營造的的硬漢形象破滅。

此外，該幕僚根據大數據文字雲分析，本月至今與「侯友宜」相關的網路熱門關鍵字議題上，除了「恩恩案」佔有相當高討論度之外，主要為「錄音檔、橫向聯繫、吹哨者、延誤就醫、官僚、冷血、SOP」等辭彙，顯示網友的關注點已從「消失的81分鐘通聯紀錄」，轉變為對於侯市府自定SOP直接導致悲劇發生。

另一名綠營幕僚也分析，恩恩事件意外燒出侯友宜團隊的危機處理能力，除了藍營名嘴紛紛批評侯友宜團隊，名主持人如張雅琴更指控侯友宜團隊試圖影響新聞報導，更讓侯友宜在這次事件中被質疑不夠尊重媒體報導權利。他說，侯團隊在恩恩案一連串的危機處理失能，更讓侯友宜原本看似穩定的連任選情投下變數，也讓年底新北市長選舉增加許多討論空間。

▲▼綠營大數據：侯友宜負聲量連日飆增　恩恩案重創「鐵漢」人設。（圖／民進黨提供）

▲綠營大數據揭露與「侯友宜」相關的網路熱門關鍵字。（圖／民進黨提供）

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關鍵字：

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