林楚茵批侯友宜「詐騙市長」　曝新北釋出資料3疑點

▲民進黨立法院黨團舉行記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

新北市中和區2歲男童「恩恩」染疫過世，恩恩媽報案及市府橫向聯繫音檔曝光後引發輿論譁然，新北市長侯友宜則稱，恩恩事件已交給司法單位靜待調查。民進黨立委林楚茵今（24日）受訪批評，侯友宜已經從「吃案探長」變成「詐騙市長」，不僅地方報給中央的資訊時間不實，恩恩爸拿到的資料也與吹哨者提供的資料不符，請問到底還有多少東西是假的？還有多少不法？

林楚茵今天在民進黨團輿情記者會表示，侯友宜說要負起全部責任，但是所謂負責任只是空口白話嗎？根據吹哨者所提供的錄音檔，新北市府明顯省略了通報的9分鐘，且其告訴中央流行疫情指揮中心，案發當日6點多就已經連絡上了，但是音檔卻顯示，消防局是6點25分才連絡上衛生局，中間早報了16分鐘；另外，新北市府告訴指揮中心，該日7點06分消防局出車，但是根據媒體比對出來的時間是7點13分。

林楚茵痛批，侯友宜從「吃案探長」已經變成「詐騙市長」，不僅對恩恩父母沒有講實話，連跟中央回報的訊息都是「掐頭去尾」的時間，難道侯過去就是用這種吃案、偽造文書的方式面對市政嗎？就算侯的民調再高，但是假面被拆穿了，全民依舊無法接受，呼籲監察院應該介入調查。