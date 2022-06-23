批陳明文狀告吹哨者　館長下戰書：到我節目跟黃國昌正面對決

▲館長陳之漢。（資料照／記者陳以昇翻攝）

實習記者張鈞量／台北報導

2020年竹聯幫寶和會涉及「館長」陳之漢槍擊案，陳之漢的委任律師、前立委黃國昌開庭揭露，民進黨立委陳明文辦公室曾協助幫派成員辦理「特別接見」槍手，陳明文今為此提告黃國昌恫嚇。對此，館長23日批評，陳明文身為民進黨員卻跟黑道交代不清、答應他要修法防治暴力犯罪也沒下文，所以他向陳明文下戰書，「邀請你到我節目中跟黃國昌正面對決」。

館長透過臉書表示，「2020年8月28號，我被寶和會槍手連開三槍，身上七八個彈孔、差點丟掉性命」，黃國昌不收酬勞幫他開庭、收集資料找出相關人士；這期間還發現寶和會多位槍手、幫會人員，透過陳明文在監獄辦理「特見」，享受特殊待遇。

館長回顧，消息爆發之後，陳明文約他見面，表示這些事情是助理所為，陳明文並不知情，並答應他會修槍枝管制法與暴力犯罪，「到現在一條法都沒有修、兇手也沒有抓到」，今天卻收到陳明文提告黃國昌的消息。

館長批評，陳明文身為一個民進黨員卻跟黑道交代不清，還幫助他們做特見，「答應我的一條都做不到，卻告了一個揭露真相的人」。他質疑，「民進黨的朋友們，我阿館支持你們多年，原來你們是這樣欺騙我跟對付我的？」。

所以館長向陳明文下戰書，「陳明文先生，我邀請你到我節目中跟黃國昌正面對決，還有跟老百姓交代，你答應我的修改槍枝跟暴力犯罪的法案」。他強調，如果陳明文不敢來，「那事實證明我的案子與你有關」。