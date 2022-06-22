「腳抖一下被巴到流鼻血！」館長揭悲慘童年　國中逃家：滿滿的恨

記者曾筠淇／綜合報導

館長陳之漢過去就曾談到自己的童年並不快樂，近日更在直播中分享自己的教育方式，對他來說，就算是小孩，也是獨立的個體，做錯當然要教，但不是動不動就一腳踹下去，「我覺得暴力是會遺傳的」，如果就生活在暴力的環境，小孩長大也會對身邊的人打罵。

近日有粉絲詢問，女友和前夫的小孩講話很沒禮貌，他不知要怎麼做？對此，館長便在直播中回應，「要問女朋友願不願意給你教，願意的話再教，不願意你就不要」，可以和女方說小孩子需要教育、不能一直寵，但因為小孩也有小孩痛苦的地方，所以就算覺得不禮貌，要做的是溝通而不是火氣大就動手；不過，他也坦言自己不知道詳細情況，所以不敢給什麼建議。

話鋒一轉，館長談及自己的童年，很多人擔心不教會怎麼樣，而他的經驗是從小被打到大，因為媽媽要上班，所以他被寄養在別人家，「腳抖一下一個巴掌就過來就流鼻血了」，所以長大以後，他和那些親戚也完全沒聯絡，「滿滿的恨啊！」小時候無力反抗，長大就會心生不滿。

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▲館長曾被打到流鼻血。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

館長認為，「暴力是會遺傳的」，不是血液的遺傳，而是「行為教育裡面，有沒有在他小時候給他一個暴力的環境、動不動就打罵」，如果從小就在暴力環境，長大後小孩也會對身邊的人打或罵，「我也是打罵教育起來的，我並不覺得我有不好，或是說我有多好，我只覺得我的童年很悲慘」。

館長也說，被打的當下，他不會覺得自己要改變，反而是想逃，他因為被打到受不了，所以國中就逃家，「逃了就再也管不了我啦！我就叛逆到底」。回想童年，他連卡通都不能看，才轉個電視就被揍；放學打籃球，晚半小時「回家被打得滿身瘀青」，隔天根本無法上課，學校老師、鄰居、親戚都一直打，「沒什麼用處」。

▲館長分享自己的教育方式。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

「打罵教育要不要罵？當然要罵。」館長表示，小孩做錯了當然該教，但讓孩子了解自己做錯什麼就好，而不是一腳就踹下去，「這樣他更不聽你講」。

館長強調，「不論他多小、多大都是一個個體，就是長大會有自己的人生，做了壞事會有應有的懲罰，以後會脫離家庭，為所作所為負責任，與我和媽媽無關」，如果該教的都教了，孩子長大做錯被關、被揍就承擔，反之，若很乖、很懂事，人生就會相對順遂，這就是他的教育方式。

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