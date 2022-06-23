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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

黃國昌被告！為館長槍擊槓陳明文　今收傳票火大了

▲▼黃國昌、陳明文。（合成圖／記者屠惠剛、李毓康攝）

▲前時代力量立委黃國昌、民進黨立委陳明文。（合成圖／記者屠惠剛、李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

2020年竹聯幫寶和會涉及「館長」陳之漢槍擊案，陳之漢的委任律師、前立委黃國昌開庭揭露，民進黨立委陳明文辦公室曾協助幫派成員辦理特別接見槍手，如今，陳明文為此提告恫嚇，讓收到傳票的黃國昌怒嗆，這明明是早經認證的事實，檢察官還附上了白紙黑字的公文，提起這種濫訴簡直莫名其妙，更點名行政院長蘇貞昌，之前主持治安會報時才提到治安非常重要，「看到這樣的表現，你還滿意嗎？」

陳之漢2020年8月間，在林口的健身分館門前遭人連開3槍，檢方事後查出，有人以高額買兇金委請竹聯幫寶和會計畫殺害館長，依殺人未遂等罪起訴槍手劉丞浩及背後主謀寶和會組長施俊吉，隔年劉被判16年，施被判18年半。

黃國昌當時爆料，有人為暴力黑幫寶和會的槍手辦理增見，並在臉書發文點名，「一個受雇殺人、猖狂殘暴的犯罪組織，黑幫老大可以在小弟開完槍、扛責入監後，找立法委員、找金融重犯幫忙請託辦理特見、增見，好安排處理用安家費封口的事宜，然後法務部的典獄長也乖乖配合！對，我在說的暴力組織就是寶和會、就是立委陳明文、就是金主鍾文智、就是典獄長謝琨琦！」

時隔一年，面對陳明文提告，黃國昌表示，他為寶和會的槍手辦增見，讓寶和會成員去看開槍小弟，都是事實，檢察官都有公文，「請問陳明文，你到底在告什麼？」是因為醜事曝光而惱羞成怒，還是想浪費別人的時間？

黃國昌說，陳明文迄今還沒有回答，究竟替「哪位選民」辦理「服務」，自己與寶和會又是什麼關係，現在竟然還提告，試圖遮掩自己做過的醜事，令人無言，這個由黑道、金主、官員、民代參與其中的腐敗結構，視國家法令於無物。

黃國昌開罵，軟弱無能的法務部，針對金融重犯鍾文智一通電話，典獄長謝琨琦馬上配合違法辦理寶和會槍手的特見，輕縱只記兩支申誡；除此之外，什麼都不敢做。而法務部長蔡清祥去年5月在國會承諾的調查報告，到現在還是連個影子都沒看見，「因為涉及自己人，就輕輕放下，難怪讓黑金勢力有恃無恐，繼續胡作非為。」

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