台灣何時開放邊境？陳建仁：7、8月可以考慮

▲前副總統陳建仁。（圖／記者李毓康攝）

文／中央社

台灣本土COVID-19疫情已過高峰，前副總統陳建仁今天說，許多國家都是在疫情高峰後一個月至一個半月開始邊境解封，台灣疫情正在下降，也許7、8月可以考慮開放。

陳建仁今天上震傳媒「新聞不芹菜」直播節目，接受主持人黃光芹專訪，談論關於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情及選情等議題。 COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例截至昨天為止，近一週新增36萬6628例，較前一週下降19%，全國仍為廣泛社區流行，但已過高峰，疫情逐漸下降，中重症病例數也下降。

[廣告]請繼續往下閱讀...

隨著本土疫情高峰已過，外界關注台灣何時能夠邊境解封，陳建仁今天在專訪時表示，大部分國家在考慮邊境解封時都必須視疫情狀況，通常是疫情高峰過後一個月到一個半月開始各種解封工作。

陳建仁說，疫情在高峰時，醫療量能會被病人占據，這時如果開放邊境解封就會有外國旅客進來，可能導致另一個高峰、病人很難得到好的醫療照顧。

陳建仁認為，台灣疫情正在下降階段，台灣邊境可能在7、8月可以考慮開放，那時全民第3劑接種涵蓋率也可能到達7成5，但仍呼籲18歲以下民眾以及老人家都應迅速接種疫苗。