BA.5殺入　醫喊「1類人」疫苗打起來：這是你該做的！

▲專家憂慮，Omicron亞型變異株BA.4和BA.5，恐掀起另一波流行。（示意圖，非當事人／記者屠惠剛攝）

記者邱晟軒／綜合報導

Omicron亞型變異株BA.4、BA.5已經入侵國內，專家預警兩大新型變異株恐成為下一波主流。對此，北市聯醫中興院區醫師姜冠宇今（23日）發出警訊，眼見國外BA.4、BA.5持續蔓延，住院率、超額死亡數字都在攀升，因此他建議長輩盡快施打第4劑疫苗，「這是你該做的」。

「我們到底需不需要擔心BA.4、BA.5？」姜冠宇今天在臉書發文指出，很多國家目前都在觀望，然而現在葡萄牙對BA.4、BA.5的住院率也是始料未及一樣，比BA.2住院率還高，該地區「超額死亡」也來到了2022年新高點。

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▲面對BA.5，葡萄牙2022年「超額死亡」數據來到了年度高點 。（圖／翻攝姜冠宇臉書）

姜冠宇表示，現在這個時間點，實在無法打包票BA.4、BA.5若來到亞洲不會有事，能夠輕鬆帶過。Omicron「再感染率」比Delta高，從英國的經驗來看，小孩染Omicron「再感染率」機會更高，所以是這個原因，我才屏棄無敵星星之說。

「病人安全，是不能信口開河的！」姜冠宇呼籲，「麻煩長輩把第4藥劑疫苗打起來，這是你該做的」，這樣也是讓我們多空出一些醫療量能，讓醫護多一些調度給予兒科資源，以應付意想不到的衝擊，不然連兒科護理師都降載調去照顧老人專責病房，豈不是開玩笑？

針對兒童施打新冠疫苗，姜冠宇強調，現在兒童疫苗打起來，未來幼兒同樣也會施打，一些重症反應，應該是會越來越少，後遺症也是，「家長就不要猶豫選哪個了吧，能打在你身上的疫苗就是最好的！」