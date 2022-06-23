　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

BA.5殺入　醫喊「1類人」疫苗打起來：這是你該做的！

▲▼口罩、人潮。（圖／記者屠惠剛攝）

▲專家憂慮，Omicron亞型變異株BA.4和BA.5，恐掀起另一波流行。（示意圖，非當事人／記者屠惠剛攝）

記者邱晟軒／綜合報導

Omicron亞型變異株BA.4、BA.5已經入侵國內，專家預警兩大新型變異株恐成為下一波主流。對此，北市聯醫中興院區醫師姜冠宇今（23日）發出警訊，眼見國外BA.4、BA.5持續蔓延，住院率、超額死亡數字都在攀升，因此他建議長輩盡快施打第4劑疫苗，「這是你該做的」。

「我們到底需不需要擔心BA.4、BA.5？」姜冠宇今天在臉書發文指出，很多國家目前都在觀望，然而現在葡萄牙對BA.4、BA.5的住院率也是始料未及一樣，比BA.2住院率還高，該地區「超額死亡」也來到了2022年新高點。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 。（圖／翻攝姜冠宇臉書）

▲面對BA.5，葡萄牙2022年「超額死亡」數據來到了年度高點 。（圖／翻攝姜冠宇臉書）

姜冠宇表示，現在這個時間點，實在無法打包票BA.4、BA.5若來到亞洲不會有事，能夠輕鬆帶過。Omicron「再感染率」比Delta高，從英國的經驗來看，小孩染Omicron「再感染率」機會更高，所以是這個原因，我才屏棄無敵星星之說。

「病人安全，是不能信口開河的！」姜冠宇呼籲，「麻煩長輩把第4藥劑疫苗打起來，這是你該做的」，這樣也是讓我們多空出一些醫療量能，讓醫護多一些調度給予兒科資源，以應付意想不到的衝擊，不然連兒科護理師都降載調去照顧老人專責病房，豈不是開玩笑？

針對兒童施打新冠疫苗，姜冠宇強調，現在兒童疫苗打起來，未來幼兒同樣也會施打，一些重症反應，應該是會越來越少，後遺症也是，「家長就不要猶豫選哪個了吧，能打在你身上的疫苗就是最好的！」

▲▼ 。（圖／翻攝姜冠宇臉書）

►主子們快下手！讓毛孩更健康有妙方

ET快訊
27歲女下體長「龍眼大腫塊」　竟和免治馬桶有關
中國驗出「台灣竹筴魚包裝」有新冠病毒　農委會反擊了
快訊／北市信義區大停電！　台電緊急搶修中
「當警察只是副業」喝花酒開賭場　彰化惡警2大過3小過將汰除
快訊／超狂！大谷翔平飆13K破紀錄　官網驚嘆：難以置信
暑假還沒到！「電力備載容量」竟亮這燈　網嚇：完蛋
陳家欽「一理由」申請提早退休　蘇貞昌難以拒絕
iPhone充電線又壞？　一票揭有「1習慣」就完了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

LIVE／傳病例降至4萬多例　指揮中心最新說明

中國又指台竹筴魚包裝驗出新冠病毒　農委會反擊：無科學證據

睡同床卻沒撲過來！「白虎妹預約植毛」求給機會　直男現身了

4歲以上乘客搭大客車上國道　未繫安全帶12月起要罰3千元　

暑假還沒到！台電「電力備載容量」竟亮這燈　網嚇傻：完蛋了

工程師最賺副業！網一面倒推「這工作」：台積電員工也在做

才拿iPhone13「當最潮阿公」炸催淚彈！兒鼻酸：您怎忘記帶走了呢

名醫一天收3張分泌物私照！「濃郁巧克力醬」畫面曝　網：差點要吐了

4縣市巡迴12場電影免費看！最接地氣「螢火蟲電影院」場次一次看

BA.5殺入　醫喊「1類人」疫苗打起來：這是你該做的！

熱褲妹搭小黃付不出220　狂call男網友撒嬌沒人理

露營夜晚遇「不速貓客」　毛手狂撥強行破帳闖入！

熱褲妹稱懷孕打悲情牌　刺捕夢網卻成家屬惡夢

具俊曄首公開娶大S甜蜜合照！　無名指刺婚戒：世上最幸福

客家精神！自救磨平拖鞋　砂輪機手工割紋路笑翻網

農民擋馬路曝曬花生！　遭人私刑踢亂、推水溝

楊繡惠怒撇緋聞：當我發電機？　氣到喊嫁白雲「我會吸乾你XD」

15歲童星遭13同學霸凌輕生！　媽控老師說謊：根本不想解決

熱褲妹酒駕前取車畫面曝　被通緝2次還賣帳戶給詐團

爸聽女兒外面欠38萬被追討　怒瞪5秒！聽是學貸秒鬆口氣

LIVE／傳病例降至4萬多例　指揮中心最新說明

中國又指台竹筴魚包裝驗出新冠病毒　農委會反擊：無科學證據

睡同床卻沒撲過來！「白虎妹預約植毛」求給機會　直男現身了

4歲以上乘客搭大客車上國道　未繫安全帶12月起要罰3千元　

暑假還沒到！台電「電力備載容量」竟亮這燈　網嚇傻：完蛋了

工程師最賺副業！網一面倒推「這工作」：台積電員工也在做

才拿iPhone13「當最潮阿公」炸催淚彈！兒鼻酸：您怎忘記帶走了呢

名醫一天收3張分泌物私照！「濃郁巧克力醬」畫面曝　網：差點要吐了

4縣市巡迴12場電影免費看！最接地氣「螢火蟲電影院」場次一次看

BA.5殺入　醫喊「1類人」疫苗打起來：這是你該做的！

「性愛教官」大眾泳池脫了！丁字褲掉出辣臀　比基尼直播突匆忙中斷

27歲女下體長「龍眼大腫塊」　醫揪1習慣釀禍！竟和免治馬桶有關

LIVE／傳病例降至4萬多例　指揮中心最新說明

庫茲馬與KCP恐連2年被交易！　看勇士冠軍遊行感覺好糟

屁顛金跟進廚房「秒變食材」　滿臉白粉無辜盯媽：我是來幫忙的…

帶電鍋是小case！飯店員工見客「搬2物進房」傻了：叫貨車送來

長照住民確診死亡率高15倍！　藍營轟用藥指引慢半拍：根本制度殺人

2022雲林縣電競派對　結合產官學展現電競產業多元魅力

中國又指台竹筴魚包裝驗出新冠病毒　農委會反擊：無科學證據

才剛見習義大利婚禮！超模坎達爾珍娜爆分手　切了NBA球星男友

踮腳短裙女「白皙屁股蛋」露出　網激動：沒穿內褲！

生活熱門新聞

「睡同床卻沒撲過來」直男回5字！妹子：好痛心

台南美術館遭宗教團進攻！要求撤除「殭屍展」

恩恩爸遭質疑不直衝急診室　成大教授反擊

婚宴成照妖鏡現場！ 同學受邀後讓準新娘氣炸

宗教團體盼停止殭屍展　美術館回應了！

台大證實醫學系在學生個人申請錄取

傳台大醫在學生無聊重考學測　面試官沒發現還錄取

爆乳馬尾妹「只穿比基尼」攔車　神人曝光身分

洗腦YT短髮女身分曝光　是電商老闆

7、8年級生「2大神器」！釣出萬人回憶殺

日本女孩確診服用「台灣舒緩神物」超有效

週末水氣再增！這4天雷雨範圍增

好市多跌落神壇？資深會員「怒揭6巨雷」

他騎車上學、結婚僅請一桌　真實身分竟是千億集團少主

更多熱門

相關新聞

醫警告「確診冒12症狀」快就醫

醫警告「確診冒12症狀」快就醫

新冠疫情持續延燒，國內本土確診已超過300萬人染疫，若自己或是家人不幸確診，要補充哪些營養素，維持身體機能並提升免疫力？營養師高敏敏建議食用5大營養素，以便縮短病程；家庭科醫師許書華也提醒，若出現胸痛、心跳加速、血壓低等症狀，應立即就醫。

男騎車外出購物　被揪出酒駕+居隔外出慘了

男騎車外出購物　被揪出酒駕+居隔外出慘了

民進黨7月徵召陳時中？　林佳龍：不操之在己的只能夠祈禱

民進黨7月徵召陳時中？　林佳龍：不操之在己的只能夠祈禱

傳綠營下周徵召陳時中？　蔣萬安：任何人都不該影響防疫

傳綠營下周徵召陳時中？　蔣萬安：任何人都不該影響防疫

花蓮疫苗覆蓋率較全國低　30歲以上差距拉大

花蓮疫苗覆蓋率較全國低　30歲以上差距拉大

關鍵字：

本土疫情本土防疫疫苗確診變種姜冠宇第四劑陳時中

讀者迴響

熱門新聞

即／吃早餐慘丟命！台中男第二市場活活遭打死

大S、具俊曄家宴曝光！黑人范范見證

一張表看21家壽險公司「哪幾家瀕臨懸崖破產」

熱褲妹稱月入千萬　只拿10萬求交保

沒開冷氣電費破萬！網抓「隱藏吃電怪物」：很多人不知道

「睡同床卻沒撲過來」直男回5字！妹子：好痛心

台南美術館遭宗教團進攻！要求撤除「殭屍展」

手搖飲連3天「珍奶免費喝」！

恩恩爸遭質疑不直衝急診室　成大教授反擊

男大生住宿「共用飛機杯」！結果全得菜花

台中遭撞準新娘仍開不了口　原訂明結婚

具俊曄放閃親吻照：她就像天使！　公開表白「熙媛我會珍惜妳」

具俊曄親揭「大S婆媳關係」內幕

犯法移工「擁孕妻開賓士」　在台極樂生活曝

小S登韓綜「劉在錫看到我了」！

更多

最夯影音

更多
熱褲妹搭小黃付不出220　狂call男網友撒嬌沒人理

熱褲妹搭小黃付不出220　狂call男網友撒嬌沒人理
露營夜晚遇「不速貓客」　毛手狂撥強行破帳闖入！

露營夜晚遇「不速貓客」　毛手狂撥強行破帳闖入！

熱褲妹稱懷孕打悲情牌　刺捕夢網卻成家屬惡夢

熱褲妹稱懷孕打悲情牌　刺捕夢網卻成家屬惡夢

具俊曄首公開娶大S甜蜜合照！　無名指刺婚戒：世上最幸福

具俊曄首公開娶大S甜蜜合照！　無名指刺婚戒：世上最幸福

客家精神！自救磨平拖鞋　砂輪機手工割紋路笑翻網

客家精神！自救磨平拖鞋　砂輪機手工割紋路笑翻網

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面