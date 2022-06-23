繼葉家老大後...彰化和美皮包骨街友也過世！議員賴清美：很難過

記者唐詠絮、林冠吟／彰化報導

彰化縣和美鎮一名姚姓街友，因肝硬化住院、身體狀況不佳，瘦到只剩皮包骨，12日確診新冠肺炎，本欲在22日入住機構，但因姚男快篩仍為陽性，因此沒有入住。不料稍早卻傳出憾事，姚男已在22日晚間過世，彰化縣社會處也證實此事，表示由於姚男患有有肝硬化、肝癌等病情，加上身體虛弱，不幸於22日晚間逝世，但詳細死因仍有待進一步調查釐清。

▲彰化和美街友瘦到皮包骨，22日晚間傳出逝世消息。（圖／縣府及賴清美提供）



彰化縣議員賴清美日前查訪時表示，姚男未婚，全身上下只有1條棉被及臉盆與幾件衣服，身形非常瘦弱，40多公斤，常年以寺廟及民宅門口為家，瘦得就像皮包骨兄弟，人也因肝癌末期，吃東西下肚又吐了出來，狀況非常不好。21日晚賴清美也前往探視姚男狀況，拿了1000元請里民買三餐食物給他吃，後續她也會再持續前往關心。

社會處表示，姚男是列冊長期服務在案的遊民，社會持續輔導在案，案主一直不願意安置，直至6月1日因肝硬化住院，於6月20日出院後社工發現狀況仍不佳，經社工同仁勸說入住機構，此次個案終於同意，下午社工立即處理安排，在等待時，里長通報賴清美議員。不料姚男事後卻被驗出新冠肺炎陽性，因此無法入住機構，孰料卻傳出姚男已在22日晚間逝世的憾事。

不過社會處也指出，姚男的詳細死因仍有待進一步調查釐清，社會處也已通報衛生局與家屬前來處理相關後事。

彰化皮包骨三兄弟葉家老大日前因營養不良，引起敗血症併發多重器官衰竭病逝，如今這名街友也因故去世，幾天內連傳噩耗，讓賴清美忍不住直呼「很難過」，同時也向社會處呼籲，希望社會處能夠及時補破網，避免類似憾事再度發生。

而收治姚男的宏仁醫院急診部表示，姚姓男子於22日晚間8點3分到院，到院時體溫高達39.2度、心跳過快（167下）、精神十分倦怠，但意識清楚等情形。由於姚男快篩陽性，因此院方先進行生命監測及維持並安排專責病房，並抽血檢驗、打點滴，但在等候轉病房期間，姚男病情急轉直下，失去生命跡象，於晚間9點半進行急救後，仍不幸在晚間10點宣告不治。

院方表示，姚男6月12日至6月19日就因感染新冠肺炎在他院確診隔離，並在6月20日收到解隔離通知書，初步判斷，姚男的死因為肺炎引發呼吸衰竭，且有糖尿病和結腸未明腫瘤，至於姚男的後續相關事宜，也將由安置機構接手處理。