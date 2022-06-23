男拄拐杖路邊遭機車猛烈撞上　網譙沒在看路？騎士辯：太熱中暑

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市95歲高齡劉姓老翁22日下午拄著拐杖徒步經過八德區介壽路旁，突然遭後方騎乘機車溫姓男子直撞撞上，2人雙雙倒地，整個過程正好被路旁騎士行車紀錄器錄下，並上傳到臉書《記憶八德》引發網友怒譙「太離譜了，那麼寬的馬路偏偏撞上行人？」八德警方指出，肇事溫姓騎士聲稱，「天氣太熱了，疑似中暑才頭暈目眩肇事」，所幸劉姓老翁僅受皮肉傷，並無大礙，肇事責任與後續賠償仍在協調中。

▲桃園市高齡95歲劉姓老翁22日下午徒步經過八德區介壽路二段時，遭後方溫姓騎士追撞。（圖／翻攝自臉書《記憶八德》）

八德警方指出，高齡95歲的劉姓老翁，昨（22日）日下午3時許拄著拐杖徒步在八德區介壽路二段685巷口附近時，後方騎乘機車65歲溫姓男子高速朝劉翁身上撞去，瞬間2人都倒地，整個過程正好被路旁騎士行車紀錄器錄下驚悚瞬間畫面，騎士隨後將整個過程上傳臉書《記憶八德》引發近千網友討論，更有逾200人留言。

▲桃園市高齡95歲劉姓老翁22日下午徒步經過八德區介壽路二段時，遭後方溫姓騎士追撞瞬間。（圖／翻攝自臉書《記憶八德》）

有網友怒譙「騎車的太誇張了吧！這麼大的一個人，看不到嗎？騎到睡著了嗎？大白天視線還很亮，而且阿伯都靠很旁邊了，還是喝茫吃壞了」、「天啊！走到那麼邊邊了還是會被撞到！真的無言呢」、「是在看手機嗎？太離譜了，那麼大的馬路偏偏往路人身上撞是有病嗎？」

▲高齡95歲劉姓老翁22日下午徒步行經八德區介壽路二段時，遭溫姓騎士追撞，八德警方到場處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

八德警分局員警到場處理，溫男聲稱騎機車沿介壽路往大溪方向行駛，疑因「天氣太熱疑似中暑」才失控撞上行人，95歲劉姓老翁身體有多處擦挫傷，所幸並無大礙，意識也很清楚，警方為溫男酒精測試，酒測值為零，相關肇事及賠償責任待警方後續釐清處理。

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