逃逸外勞「養生館舒壓」遇臨檢開溜　回來拿東西...警察在等他

記者邱中岳／台北報導

北市萬華分局在22日晚上執行臨檢勤務，卻在過程中發現1名男子從養生館後門逃跑，警方不動聲色安排便衣刑警等男子回來，男子一回來便上前逮人，最後追逐2百公尺後順利逮人，查出男子為越南籍移工，2年前被通報行方不明，認定為逃逸外勞，所以見到警方臨檢才從後門竄逃。

警方調查，32歲的越南籍阮姓男子，從2019年從越南來台灣打工，平時都在宜蘭工作，2020年1月22日被通報行方不明，也被列為逃逸外勞，警方22日晚上前往養生館臨檢時，卻發現阮男從後門落跑。

▲逃逸外勞跑養生館舒壓，臨檢從後門溜走，返回拿東西遭警員攔截圍捕。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，阮姓男子離開時隨身物品並沒有帶走，所以安排便衣警察在現場埋伏，等到阮男認為「臨檢結束」、再度回到養生館收拾東西，警方立刻上前表明身份。

▲越南籍外勞逃逸2年，卻上養生館舒壓被警方當場查獲。（圖／記者邱中岳翻攝）

阮姓男子發現後立刻拔腿狂奔，現場警力立即攔截圍捕，阮男狂奔約2百公尺後才就範，警方也查出阮男被列為逃逸外勞。

阮男事後向警方供稱，因為在宜蘭薪資太低，所以才會想辦法逃離，逃離後躲到北市萬華區的市場當搬運工，警訊後依違反《入出國及移民法》送請移民署台北專勤隊及相關單位續辦。