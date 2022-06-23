驚悚畫面曝！國一苗栗段連2撞　2轎車先後追撞工程緩撞車釀1傷

記者蔡文淵／苗栗報導

禍不單行！國道1號苗栗縣路段今天接連發生緩撞工程車被撞意外，2起車禍造成一名自小客駕駛輕傷送醫，2名駕駛都沒有酒駕，國道警方提醒用路人行駛國道要注意車前狀況，若因疏忽造成重傷或死亡意外，將受吊扣駕照處分。

▲小客車於國1南下122.8公里追撞在內側進行爆胎胎皮撿拾作業的緩衝車，車頭嚴重變形，駕駛張男受傷送醫。（圖／記者蔡文淵翻攝）

國道警2大隊於今天上午8點40分許接獲通報，指國1南下122.8公里有小客車追撞在內側路肩進行爆胎胎皮撿拾作業的緩衝車。警方到場，發現小客車車頭嚴重變形，29歲張姓男駕駛受傷送醫，經實施酒測，沒有酒駕；張男稱未注意到前方路況，當發現緩撞車時，已來不及閃避。

不料，上午9點20分許，國道警方又接獲通報，指國1北144.3公里有小客車追撞在內側進行路面清掃作業的緩撞車。警方到場，小客車同樣車頭嚴重凹陷變形，駕駛43歲陳姓女子則沒有受傷，經實施酒測也沒有酒駕；陳女稱因一時恍神撞上。

近來經常發生高速公路上施工緩撞工程車被撞意外，國道警方呼籲，養足精神再上國道，行進中保持安全車距，若因未注意車前狀況而肇事造成重傷或死亡意外，將會受吊扣駕照處分。

▲另一輛小客車於國1北144.3公里追撞在內側進行路面清掃作業的緩衝車，同樣車頭嚴重凹陷變形。。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼國道1號南下122.8公里苗栗縣頭屋路段，及北上144.3公里苗栗縣銅鑼路段，今天上午8點多、9點多，分別發生小客車追撞國道撿拾掉落物作業及路面清掃作業的警戒緩衝車事故。（圖／記者蔡文淵翻攝）