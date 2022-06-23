民進黨7月徵召陳時中？　林佳龍無奈：不操之在己的只能祈禱

▲交通部前部長林佳龍受訪。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨積極佈局北都選舉，近期傳出，可能在7月初徵召衛福部長陳時中參選。對此，持續積極爭取提名的交通部前部長林佳龍今（23日）上午受訪說，不管民進黨最後徵召的人是誰，他一定全力支持，「操之在己的全力以赴，不操之在己的只能夠祈禱，如果不是我們，我們就祝福」。

林佳龍今天上午出席台北市議員江志銘南港內湖交通說明會前受訪時，媒體關注民進黨可能在7月初徵召陳時中一事，林說，民進黨中央黨部已經對外正式澄清，尊重黨中央的說明，「並沒有這樣內定的人選」，至於時程則依照正常的程序，若能在全國黨代表大會前提名，當然是會增加在大選準備的時間。

媒體追問，是否認為這樣的放話對於自己來說是不公平的？林佳龍說，不會啦，他的個性一直都很正向，把選舉當作一個民主的盛會，大家一起來選賢與能，也決定城市的未來，所以他向國人報告自己研究多年的首都圈發展政策，其實也是為了引導選舉不只是比個人聲量，而是要尊重民主的主人，畢竟民主是以人民作主，在很多討論攻防裡面，他要注入一股比較正向、清新的力量，逐步影響首都選舉未來的討論。

至於有媒體報導，林佳龍仍是新北市長人選的優先選項，林說，他以前就說明了，台北市會帶動首都圈將近1000萬人口和地區的發展，有其戰略上的重要性，因此他提出首都願景，至於其他地區也很重要，如果在地有優秀人才長期在經營，他覺得應該也給他們機會，基本上，他是用「放在哪個位置對台灣發展最好」這樣來看待自身角色，新北市有很多在地立委、民意代表、政務官等，現在應該優先考慮他們。

此外，針對有媒體報導，林佳龍曾缺席選舉對策委員會，造成黨內的困擾，林佳龍強調，「沒有，因為我有請假」，而且他只有請假過1次，當時因為選對會突然間安排時間，他在山上已經有兩個很重要的行程，涉及到很多人，所以他在請假之後就去參加原來的行程，選對會最後做出很好的決定，他也都支持。

林佳龍強調，他尊重民進黨徵召的結果，不管徵召的人是誰，他一定全力支持；媒體追問，是否會讓林佳龍「一場空」？林直言，「我就覺得不會空啊，因為我們參與就有意義」，大家要用比較正向的方向看待，不要覺得徵召是從天上掉下來，操之在己的全力以赴，不操之在己的只能夠祈禱，「如果不是我們，我們就祝福」。