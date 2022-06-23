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花蓮疫苗覆蓋率較全國低！30歲以上差距拉大　籲儘速接種疫苗

▲花蓮6月22日新增739例新冠確診，全縣累計染疫54727人。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮6月22日新增739例新冠確診，全縣累計染疫54727人。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣22日新增739例新冠肺炎確診，依據統計資料，花蓮縣內年齡越長疫苗接種率越低，花蓮衛生局長朱家祥在疫情說明記者會中呼籲，儘早接種疫苗預防重症及死亡，面對疫情，早期診斷、早期治療。

針對花蓮全縣各鄉鎮市確診分布的部分，朱家祥說明，目前全縣確診人口占比為16.4%，較上週6月11日增加2.2%；以人口占比來看，較高的鄉鎮分別為秀林鄉28.2%、新城鄉21.9%、萬榮鄉19.8%、玉里鎮19.3%、卓溪鄉18.5%以及吉安鄉17.1%；與上週6月11日增加比率來看，新城鄉、吉安鄉及壽豐鄉等三個鄉鎮增加較多；未來一週仍需觀察留意，再次提醒鄉親要佩戴口罩、勤洗手，避免共餐。

▲花蓮6月22日新增739例新冠確診，全縣累計染疫54727人。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

由於全縣疫苗平均覆蓋率低於全國，衛生局長朱家祥呼籲鄉親儘速接種疫苗預防重症與死亡。

針對花蓮縣各年齡層疫苗覆蓋率，朱家祥說明，截至6月21日止，全國不分年齡覆蓋率分別為第一劑疫苗87.2%、第二劑疫苗79.1%、第三劑疫苗66.7%，花蓮縣不分年齡覆蓋率分別為第一劑疫苗85.5%、第二劑疫苗76.6%、第三劑疫苗61.4%，相比之下花蓮縣覆蓋率較全國覆蓋率仍有些微差距；在5至11歲的部分，全國疫苗覆蓋率為74.4%，花蓮縣疫苗覆蓋率僅70.3%；12歲至29歲的部分，花蓮縣第一劑疫苗覆蓋率皆高於全國第一劑疫苗覆蓋率，30歲以上，隨著年齡增加，與全國疫苗覆蓋率差距越大；呼籲鄉親仍應接種疫苗，預防重症及死亡。

▲花蓮6月22日新增739例新冠確診，全縣累計染疫54727人。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

統計數據顯示，花蓮30歲以上接種疫苗與全國相比差距拉大。

有關滿5歲至11歲學童接種「第二劑」BNT或莫德納疫苗，朱局長再次說明，自6月27日至7月5日將安排入校接種，縣府教育處已發函至各校調查學童第二劑疫苗接種意願，並提供家長7天思考期，請家長們於6月22日前將調查表交回學校，衛生局將安排相關接種時間。

若學童未進行校園接種或選擇於合約院所接種者，7月6日後，未入園滿5歲之幼童可至花蓮縣十三鄉鎮市衛生所預約接種，另外，學校開立補接種通知單者，BNT疫苗可至花蓮縣十三鄉鎮市衛生所預約接種，莫德納可至花蓮縣新冠合約醫療院所、衛生所預約接種。特別提醒，因兒童BNT疫苗劑量與成人BNT疫苗不同，為避免造成基層診所及醫療院所混淆施打，因此兒童BNT疫苗僅能在十三鄉鎮市衛生所預約接種。

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