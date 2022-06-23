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「2022Just for Kids 台東童樂會」暑假開跑

▲「2022Just for Kids 台東童樂會」暑假開跑。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲「2022Just for Kids 台東童樂會」暑假開跑。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

「兒童的事，大家的事！」台東縣政府推動兒童福利不遺餘力，今年暑假規劃舉辦「2022 Just for Kids 台東童樂會」，並於23日舉辦活動起跑記者會，縣長饒慶鈴宣告自7月9日起連續2週六、日，邀請蘋果劇團巡迴縣內各區域，帶來4場次精彩演出，將藝文帶入各鄉鎮，讓孩子有機會接觸藝文，也藉此機會宣導社會福利事項，讓孩子的權益更受重視。

社會處長陳淑蘭則指出，今年暑假與蘋果劇團攜手合作，舉辦婦幼月系列活動下鄉巡演，推出4齣主題截然不同的親子歌舞戲劇，分別於7月9日(六)太麻里鄉新香蘭活動中心演出《小獅王歷險記》、7月10日(日)關山鎮里瓏里活動中心演出《難忘的暑假》、7月16日(六)成功鎮成功商業水產職業學校活動中心演出《宇宙森林歷險記》、7月17日(日)台東市豐田國中活動中心演出《糖果森林歷險記》。

劇情內容從品德教育、祖孫情懷、冒險考驗到自我價值，期許透過戲劇語言潛移默化的將教養議題傳達給台下的親子，一同將歡笑及歡樂帶到縣內各線區，讓孩子及家長在暑假期間共同參與快樂成長。除了由蘋果劇團帶來精彩有趣的親子戲劇外，亦規劃周邊活動，如拍照打卡送好禮、填問卷送小禮物及社福宣導有獎徵答等，歡迎台東縣的「小劇迷」們與爸爸媽媽一起來追劇，以集點的方式共享這4場愉快的盛宴。

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蘋果劇團 童樂會 台東

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