台東關山確診數累計800人　民代贈幼兒園和義消口罩助防疫

▲民意代表贈幼兒園和義消口罩助防疫。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

儘管肺炎疫情「確診」的個案數似乎有逐漸減緩的跡象，但台東縣關山鎮截至目前為止累計確診案也達800人。有民意代表聯合地方熱心團體關心學童和打火弟兄的防疫需求，特地購買防護醫用口罩進行捐贈，希望能夠協助挺過這波疫情的侵襲。



六月起，政府雖然已經針對5歲以上的兒童開放施打疫苗，但5歲以下的幼兒目前仍無疫苗可供注射。台東縣議員黃瑞華、關山毛豬產銷班、關山拼布手作協會配合中央防疫指引呼籲全民要戴好口罩，特地購買「兒童口罩」和成人用口罩提供給關山地區的學童和關山義消分隊打火兄弟使用。



黃瑞華指出，關山鎮土地雖然面積不大、人口數統計至五月為8231人，但疫情發展至今確診數已經累計到800人。黃瑞華說，成人或許可以透過施打疫苗增強保護力來避免在確診時的發生重症，但幼童現今大概已先施打過1劑有的甚至仍未施打，所以還是希望透過戴口罩方式來避免病毒的入侵。



黃瑞華等特地購買400盒兒童型及成人用的口罩分送給關山鎮立幼兒園、各國小的幼兒園和關山義消分隊。幼兒園長表示，每日都會不斷叮嚀小朋友一定都要戴好口罩，但往往小朋友的活動量大、喜歡蹦蹦跳跳口罩就因此濕了，現在有備用口罩可以讓他們有需要就隨時更換。關山義消分隊長周福安說，義消的日常生活或是出勤救災都規定要戴上口罩，尤其現在天氣炎熱使得口罩的需求量相當大，非常感謝議員熱情提供讓打火兄弟們防疫期間救災更能夠增添防護力。