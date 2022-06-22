台東+514　醫院及衛生所假日可視訊判讀陽性之快篩

▲台東今日+514。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣22日新增514確診者，468名民眾戶籍或居住地分在台東、46名為外縣市醫院通報。目前台東縣累計確診個案28182人、居隔者1310人。目前台東針對Covid-19確診者分流收治情況，截至6/21下午4點為止，住院收治人數為64人、加強版集中檢疫所為39人、居家照護現管人數有3021人。

台東縣衛生局表示，今日1養護機構、1矯正機關監測期滿結案，另新增1兒少安置機構群聚；統計縣內目前共有6養護、5監所、1兒少、2身障群聚事件監控中，今日共新增18例確診個案。養護機構部分，新增7人確診(4住民、3員工)；監所部分新增新增7人(1員工、6住民)；兒少安置機構增加4員工；身障機構無新增。在校園疫情部分，台東縣今日則新增確診54生、10師，累計共4583生、697師。

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另中央流行疫情指揮中心22日宣布，新增「民眾使用經衛生福利部食品藥物管理署核准通過之家用新型冠狀病毒核酸檢驗試劑檢測陽性，並經醫師確認，亦可判定為確診」。台東縣衛生局提醒民眾如使用抗原或核酸檢驗試劑檢測為陽性，請於判讀陽性之檢測卡匣/檢測片，寫上檢測者姓名及檢測日期，可使用健康益友APP進行線上預約或致電視訊診療醫療院所進行評估。