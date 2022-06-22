2022台北國際食品展登場　台東展現慢食力打造台灣Style

▲台北國際食品展在南港展覽館隆重開展，台東縣推出「慢慢食光，時食台東」主題館 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

全國享譽盛名的「台北國際食品展」22日上午11點在南港展覽館隆重開展，台東縣政府結合慢經濟自6月22至25日推出「慢慢食光，時食台東」主題館，嚴選21家在地品牌及台東精選攤位，一連4天不僅能品嚐到台東慢活滋味，更推出多重回饋加碼，消費滿額贈台東限定專屬禮盒、還有機會抽中雙人住宿券等大獎好康活動！



台東縣副縣長王志輝在啟動台東主題館後表示，這次以「慢慢食光，時食台東」為主軸，目的是將「真、善、美」台東的核心價值，帶來分享給大家，所謂真善美就是真實的食材、友善的環境、優美的土地！現場攤商都是來自台東在地品牌，將台東優質樸實味道重新包裝，讓盛名國際池上米、有機紅藜麥、洛神等天然食材，不僅能在現場吃到原味，還有各攤商獨自研發創意的新口味，尤其在這個後疫情時代，更希望大家買的安心、吃的健康。

4天的展覽期間內，除了現場留言Tag送限定紀念品，每日限量滿額贈台東專屬禮盒，於全館特定時段消費滿1,000元即有機會獲得「田言蜜語 慢慢紅」、「燦爛豐收 慢慢藏」禮盒(價值800元以上)，滿額回饋再加碼，全館消費滿1,000元獲得抽獎機會乙次，並於6月25日下午抽出價值8,000元的「鮪魚大飯店-合家歡4人房」住宿券，展期4天舞台還有慢慢廚房-主廚料理、有獎徵答及音樂表演等精采內容，歡迎民眾前往南港展覽館，一同參與台東「慢」食光。