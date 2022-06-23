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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國民黨誰選高雄市長？柯志恩被點名　親揭「有2份『內參式』民調」

▲▼▲前立委、國民黨智庫執行長柯志恩拜訪高雄市議會。（圖／記者賴文萱攝）

▲前立委、國民黨智庫執行長柯志恩。（資料照／記者賴文萱攝）

記者皮心瑀／台北報導

九合一大選年底登場，國民黨高雄如何佈局備受各界關注，外傳前立委、國民黨智庫執行長柯志恩將被徵召，高雄市黨部更爆出已擬好說帖，說明理由。對此，柯志恩表示，「沒有啦」，但也提到黨秘書長黃健庭有兩份「內參式」民調，「相信有很多名字在上面的參選人，都希望黨中央能夠公布」。

柯志恩說，看到民調，有人會想證明為什麼自己不是第一，但也會有別人去質疑為什麼自己是第一，所以，最好的方法就是要清楚的交代過程，避免批評聲音。

柯志恩也提到，過去選戰國民黨都認為應該是在地優先，但這要長期培養，如今距離選舉只剩5個月，一看都沒有人，最後變成只能空降。

柯志恩直言，這些問題都有講，講了20幾年，但今年還是一樣，如果要空降，不只參考民調，更重要的是要為這些在地議員保住席次，國民黨在高雄艱困的選區還是要派人，如果是空降，要考慮是否能製造全國議題、保住議員席次，而且要保住甚至開創基本盤，所以在這之間要做取捨。

針對外傳國民黨中央屬意智庫執行長柯志恩參選高雄市長，最快29日在中常會上就會正式徵召。她日前南下高雄拜訪市議會及黨團，鬆口表示，只要經過黨的徵召，會全力以赴。對此，柯志恩稍早向《東森新媒體ETtoday》記者簡短且迅速回應「我在口考，我沒有被告知，謝謝！」

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