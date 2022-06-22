張亞中質疑高雄市長民調不公！　何啟聖：我們會要到為止

▲孫文學校總校長張亞中辦公室主任何啟聖兩度到國民黨黨中央，希望可以索取高雄民調資料 。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／台北報導

國民黨年底選舉佈局即將完成，高雄市長提名態勢也逐漸明朗，但有意爭取提名參選的孫文學校校長張亞中陣營對於日前已遭黨中央否認的黨內民調，連兩週赴黨部追究。張亞中辦公室主任何啟聖稍早到中央黨，但秘書長黃健庭以會議中婉拒接見。何啟聖批評，參加考試都可以申請閱卷，對民調內容想了解，就不能了嗎？

何啟聖表示，他上周五來要民調，已經經過6天的時間，還是不知道這份「神秘民調」處理的如何，今天本來希望得到結論，萬萬沒有想到，黨高層用開會名義避不見面。

何啟聖批，對於這份不明不白、沒頭沒尾的民調，當事人為何不能了解是什麼單位執行、交差比對結果如何、樣本數多少等內容，若民調放入一個無意參選的人，對信度與效度的影響為何，這不是為了張亞中一人，而是要建立提名公平、公開的制度。

何啟聖再批，國民黨縣市長提名一再重演桃園市長滑跤的模式，包括苗栗、高雄、新竹都是一樣的，完全學不到教訓。他也說，參加考試對成績有疑慮，都可以申請閱卷，為什麼民調就不能了解相關的內容呢？「我們會要到為止，一定追查到底」。

對此，國民黨回應，針對高雄市長提名人選，黨中央確實做了兩份「內參」民調。分別委託「十方」與「全方位」民調公司，於6月11日至13日，以及14日至17日進行電話民調，執行機構的公信力與調查方法的可信度都經得起檢驗，絕非部分人士所批評的「假民調」。

對於民調結果，國民黨說，第一份民調的前三名為柯志恩、陳麗娜、陳玉珍，第二份民調納入了李四川前副市長及楊志良前署長，前三名為李四川、柯志恩、楊志良。

國民黨強調，由於民調僅供選策會提名參考，也避免對相關當事人造成困擾和傷害，其他的民調細節不便透露。選策會將根據民調結果，儘快做出提名人選的建議，並在常會上公布。

