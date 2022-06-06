快訊／本土52992「新北全台最多7703」！　各縣市分佈曝

▲指揮中心公布本土確診今增52992例。（圖／記者李毓康攝）



記者許展溢／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（6日）公布本土新增52992例、境外31例，死亡151例，中重症243例（中症124、重症119），其中本土確診又以新北市單日新增7703最多。

指揮中心表示，今日新增之52,992例本土病例，24,867例男性，28,109例女性，16例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上，個案分布為新北市(7,703例)，高雄市(7,506例)，臺中市(7,037例)，桃園市(5,162例)，臺南市(4,426例)，臺北市(3,765例)，彰化縣(3,726例)，屏東縣(2,213例)，新竹縣(1,543例)，苗栗縣(1,377例)，雲林縣(1,168例)，南投縣(1,128例)，新竹市(1,028例)，基隆市(1,021例)，花蓮縣(931例)，宜蘭縣(874例)，嘉義縣(837例)，嘉義市(557例)，臺東縣(550例)，金門縣(203例)，澎湖縣(196例)，連江縣(41例)。

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▲6/6新增病例。（圖／指揮中心提供）

指揮中心指出，今日新增151例本土病例死亡個案，為84例男性、67例女性，年齡介於未滿10歲至90歲以上，皆屬重度感染個案、146例具慢性病史、64例無疫苗接種。確診日介於今(2022)年4月22日至6月4日，死亡日期介於5月14日至6月3日。