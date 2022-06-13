快訊／本土45081「高雄7184例最多」！　各縣市病例分佈曝

指揮中心日前宣布，6月15日放寬邊境檢疫措施，所有入境旅客居檢方式從「7+7」，改為3天居家檢疫、4天自主防疫，但卻有人發現檢疫政策彷彿在玩文字遊戲，仍要在「同一地點」完成3＋4，代表仍要在防疫旅館住滿8天。對此，台北市長柯文哲13日再度批評，現在又來一個白痴政策。