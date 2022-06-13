快訊／本土45081「高雄7184例最多」！　各縣市病例分佈曝

記者許展溢／台北報導
中央流行疫情指揮中心今（13日）公布本土病例增加45081例、境外29例，死亡109例，中重症378例（中症262、重症116）。本土以高雄7184例最多，其次為台中6694、新北5470、桃園3971、台南3969、彰化3545和台北3099。
▲指揮中心公布本土今增45081例。（圖／記者湯興漢攝）
指揮中心表示，今日新增45081例本土病例，為21513例男性、23557例女性、11例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為高雄市(7184例)、臺中市(6694例)、新北市(5470例)、桃園市(3971例)、臺南市(3969例)、彰化縣(3545例)、臺北市(3099例)、屏東縣(1924例)、新竹縣(1160例)、苗栗縣(1140例)、雲林縣(1034例)、南投縣(1021例)、嘉義縣(849例)、新竹市(792例)、宜蘭縣(723例)、花蓮縣(674例)、基隆市(535例)、嘉義市(518例)、臺東縣(471例)、澎湖縣(199例)、金門縣(97例)、連江縣(12例)。
指揮中心指出，今日新增109例本土病例死亡個案，為61例男性、48例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、105例具慢性病史、66例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月4日至6月9日，死亡日期介於5月19日至6月10日。
▲6月13日本土各縣市病例分佈。（圖／指揮中心提供）
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