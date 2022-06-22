　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

關心第三航廈與第三跑道建設　王國材部長勉桃機展現執行力如期如質完成

▲▼桃園國際機場,王國材,交通部長,第三航廈,第三跑道。（圖／桃園機場提供）

▲交通部長王國材今（22）日上午前往桃園機場，視察「第三航站區主體航廈土建工程」與「第三跑道建設計畫」，勉勵桃機展現具體執行力，以掌握航空業疫後復甦及航廈智慧化等趨勢，提升桃園機場營運效率及國際競爭力。

記者錢雅慧／桃園報導

交通部長王國材今（22）日上午前往桃園機場，視察「第三航站區主體航廈土建工程」與「第三跑道建設計畫」。王部長對於第三航廈工程能夠克服缺工缺料、第三跑道亦已排除萬難展開區段徵收，相關專案進度皆符合預期表示肯定，指示機場公司務必把握時效，展現具體執行力，以掌握航空業疫後復甦及航廈智慧化等趨勢，提升桃園機場營運效率及國際競爭力。

▲▼桃園國際機場,王國材,交通部長,第三航廈,第三跑道。（圖／桃園機場提供）

▲▼桃園國際機場,王國材,交通部長,第三航廈,第三跑道。（圖／桃園機場提供）

王國材部長在航政司長何淑萍、機場公司董事長林國顯及總經理但昭璧等人陪同下聽取工程團隊簡報。機場公司表示，在行政院、交通部的協助下，機場公司於去（2021）年完成第三航廈土建、機電等工程發包，目前正進行土方開挖、鋼構組立、RC澆置各關聯標界面協調等作業，工程推動順利符合預期。其中主體航廈鋼構工程克服國際鋼材短缺之困難，總計1425件鋼構吊裝已完成832件，預計今年即可完成B2至3F之鋼構吊裝。工程團隊未來將持續努力，以三階段如質如期完成北登機廊廳、主體航廈及南登機廊廳為目標。配合桃園機場未來發展目標需要，機場公司亦推動第三跑道及周邊滑行道系統等空側基礎設施建設。計畫完成後，可將目前跑道容量50架次/小時，提升達每小時80至90架次，有效擴充營運量能。

▲▼桃園國際機場,王國材,交通部長,第三航廈,第三跑道。（圖／桃園機場提供）

▲▼桃園國際機場,王國材,交通部長,第三航廈,第三跑道。（圖／桃園機場提供）

王部長強調，「桃園國際機場第三航站區建設計畫」對於桃園機場發展成為國際標竿機場及帶動國家經濟升級轉型具有關鍵性影響，第三航廈與第三跑道完工後，將使桃園機場成為世界頂尖機場，亦是我們國門的蛻變。疫情期間機場公司完成南北跑道的整建，第三航廈、第三跑道皆有相當進展，後續隨著國境的開放，旅客的增加與航廈跑道的興建，對於國門將是一個嶄新的開始。

王部長此行除聽取簡報外，也實地至工區了解工法以及施作進度，並在榮工工程總經理黃維焄、三星物產營造常務嚴晟鎔等人陪同下參觀移工宿舍區與勞動安全訓練設施。為讓勞工事先學習和避免災害發生，第三航廈工程團隊參照現地狀況並設定虛擬場景，利用時下盛行之VR技術，讓工程人員上工前體驗工作環境及培養危害辨識等能力。王部長在參觀時特地穿戴防護設備，體驗逼真的模擬場景。

►必買！「白鴿香蜂草防霉洗衣精」激殺超低價，還送沐浴乳

ET快訊
這4天「午後雷雨範圍擴大」　半個台灣防大雨
安柏赫德「電梯激吻女模」畫面曝！爆與馬斯克3P　在強尼戴普豪
快訊／社區大樓驚傳10歲女童墜落！　倒臥中庭無生命跡象
快訊／S-70C直升機墜毀！4軍官最新傷況曝
墜機畫面曝！海軍S-70C直升機墜毀
S-70C墜機1機工長傷勢嚴重未脫險　蔡英文下令了！
快訊／S-70C直升機墜毀釀4傷　2軍官嚴重燙傷
快訊／S-70C直升機墜地疑「裝備故障」　該型機即刻暫停任務
LIVE／S-70C直升機重落地！4人送醫　海總急診最新畫面
疑翼片脫落「半空旋轉重摔」！海軍S-70C直升機墜毀黑煙畫面

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

桃機最佳機場評比下滑30名　「旅客人次雪崩拖累排名」

立委湯蕙禎攜手星洋工業　捐贈空勤總隊防疫物資

宗親青年會拜會　桃園市議長邱奕勝：鴻海電動車等大企業將進駐

張善政景福宮參香　許諾建設桃園成為六都之首

民進黨團要彰化縣長為「皮包骨3兄弟」道歉　王惠美：選舉作秀

關心第三航廈與第三跑道建設　王國材部長勉桃機展現執行力如期如質完成

便利災害搶救　主動打掉26米長加油站圍牆

西班牙國慶活動首度移師台南　黃偉哲大表支持盼雙方交流增溫

台東縣政府培育72位SUP證照教練　創造安全專業的水域體驗

「一份A餐」雲林青年團推廣待用餐　讓善成為社會和諧DNA

于文文「狂頂嘴」寧靜：妳注意一下　「懟人沒在做效果」什麼都能鬥XD

喝冰咖啡狂甩頭攪拌！　氣質女→重金屬搖滾歌手

熱情阿金見郵差突衝上車　飛撲求兜風：載我走嘛！

「哄睡神器」玩具魚拍拍　雙寶享受尾鰭安撫入眠

6.0強震狂晃！2娃愣了1秒　淡定續躺沙發…媽：習慣了

陶晶瑩要李李仁教兒子「打X槍」　自爆找老公當裸體模特：畫大一點XD

酒駕女撞死工人遭移送　家屬怒吼：社會的毒瘤

狗狗床位被搶走！委屈硬塞貓窩　手手溢出露無辜表情：我好苦啊

反骨雙胞胎爸發聲！批酷炫「不教而殺」　下重話：這不是強暴是什麼？

江宏傑離婚1年半鬆口「福原愛將來台」　「一切都是為了小孩」：也多跟媽媽相處

立委湯蕙禎攜手星洋工業　捐贈空勤總隊防疫物資

宗親青年會拜會　桃園市議長邱奕勝：鴻海電動車等大企業將進駐

張善政景福宮參香　許諾建設桃園成為六都之首

民進黨團要彰化縣長為「皮包骨3兄弟」道歉　王惠美：選舉作秀

關心第三航廈與第三跑道建設　王國材部長勉桃機展現執行力如期如質完成

便利災害搶救　主動打掉26米長加油站圍牆

西班牙國慶活動首度移師台南　黃偉哲大表支持盼雙方交流增溫

台東縣政府培育72位SUP證照教練　創造安全專業的水域體驗

「一份A餐」雲林青年團推廣待用餐　讓善成為社會和諧DNA

永康警落實交通三Ｅ政策　建構安全友善的環境

結婚甜吻閃炸！BL劇《正負之間》迎大結局　雙CP修成正果

弱勢高三生僅7成有升學意願！「邊緣戶家庭」孩子為家計中斷學業

歐洲領袖超挺、普丁沒意見！楊永明曝「烏克蘭入歐盟」：沒這麼簡單

安柏赫德認演藝事業已GG！　將「出書揭跟強尼的恩怨」撈天價簽約金

暑假來探索知識　教部＋故宮＋文化部合推5300場展演活動

立委湯蕙禎攜手星洋工業　捐贈空勤總隊防疫物資

尪偶遇AV女優太興奮！她氣炸釣出本尊「買包道歉」　爽賺1棟房首付

宗親青年會拜會　桃園市議長邱奕勝：鴻海電動車等大企業將進駐

防假訊息與境外資金影響年底大選　北檢召集策略會啟動選舉查察

張善政景福宮參香　許諾建設桃園成為六都之首

女員工「上班熱舞」監視器全都錄　被老闆出賣！網笑噴：形象都沒了

地方熱門新聞

金門大橋試燈　夜空放七彩炫光

碧砂漁港餐廳調包海鮮！他抓包反被嗆

海上都蘭山？　專家：幸運才能看見

好消息！雲林6歲重症男童已出院

七旬男急匯機票錢險遭詐

國民黨台南大新營區徵召姚正玉

遭控占道路擋台電施工　女車主喊冤

酒駕累犯慶生酒後上路

南警加強取締電動車違規改裝

重機過彎衝入對向　3人輕重傷

台南將軍漚汪文衡殿捐贈熱顯儀

南投縣綠能中心案喊卡　林明溱：無奈

婦落水被救　網：沒蓋臉應是活著

老碾米廠拚轉型　「粗味」翻轉米食印象

更多熱門

相關新聞

入境每周限2.5萬人！國人困海外　交長坦言「6月底前難放寬」

入境每周限2.5萬人！國人困海外　交長坦言「6月底前難放寬」

檢疫政策鬆綁3+4，不過指揮中心限制6/15起每周入境人數上限為2.5萬人，航空公司機位不足，交通部向指揮中心爭取放寬未果，傳出6月機位配額已售完，國人買不到機位返國受困海外，交通部長王國材今(6/21)出席電動車活動受訪時坦言，6月底前入境上限都會是2.5萬人，後續將視疫情決定，但屬指揮中心權責。

鐵道局施工連出2包　下週公布懲處名單

鐵道局施工連出2包　下週公布懲處名單

鐵道局施工頻出包！　交長下令嚴懲

鐵道局施工頻出包！　交長下令嚴懲

高鐵南延屏東　王國材下令速完成綜規

高鐵南延屏東　王國材下令速完成綜規

梅雨狂炸台「2快速公路坑坑洞洞」　交長下令盡速修補

梅雨狂炸台「2快速公路坑坑洞洞」　交長下令盡速修補

關鍵字：

桃園國際機場王國材交通部長第三航廈第三跑道

讀者迴響

熱門新聞

他騎車上學、結婚僅請一桌　真實身分竟是千億集團少主

具俊曄西裝娶大S甜蜜合照曝光：我是世上最幸福的人

「睡同床卻沒撲過來」直男回5字！妹子：好痛心

中了買豪宅！威力彩連16槓飆6億　4星座、4生肖旺爆

即／工人從21樓墜落　整個人插鷹架上斷氣

好心女大生收留男同學　結果讓她心碎

酒駕熱褲妹羈押　真實職業曝光

7、8年級生「2大神器」！釣出萬人回憶殺

人父當街逼女兒分手！男友驚爆超亂關係

農民馬路曬花生！他「私刑處理」推水溝全錄影

酒駕熱褲妹背景不單純　豪宅鄰曝：她砸百萬整形

家寧爆調情男網紅被狂罵「Andy不忍了親發聲」！

開女友手機「閨蜜身體看光光」　真相炸綠光

楊繡惠「真正新歡是男團成員」！親密合照曝光

開冷氣前「1招」省電有感　台電也認證

更多

最夯影音

更多
于文文「狂頂嘴」寧靜：妳注意一下　「懟人沒在做效果」什麼都能鬥XD

于文文「狂頂嘴」寧靜：妳注意一下　「懟人沒在做效果」什麼都能鬥XD
喝冰咖啡狂甩頭攪拌！　氣質女→重金屬搖滾歌手

喝冰咖啡狂甩頭攪拌！　氣質女→重金屬搖滾歌手

熱情阿金見郵差突衝上車　飛撲求兜風：載我走嘛！

熱情阿金見郵差突衝上車　飛撲求兜風：載我走嘛！

「哄睡神器」玩具魚拍拍　雙寶享受尾鰭安撫入眠

「哄睡神器」玩具魚拍拍　雙寶享受尾鰭安撫入眠

6.0強震狂晃！2娃愣了1秒　淡定續躺沙發…媽：習慣了

6.0強震狂晃！2娃愣了1秒　淡定續躺沙發…媽：習慣了

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面