關心第三航廈與第三跑道建設　王國材部長勉桃機展現執行力如期如質完成

▲交通部長王國材今（22）日上午前往桃園機場，視察「第三航站區主體航廈土建工程」與「第三跑道建設計畫」，勉勵桃機展現具體執行力，以掌握航空業疫後復甦及航廈智慧化等趨勢，提升桃園機場營運效率及國際競爭力。



記者錢雅慧／桃園報導

交通部長王國材今（22）日上午前往桃園機場，視察「第三航站區主體航廈土建工程」與「第三跑道建設計畫」。王部長對於第三航廈工程能夠克服缺工缺料、第三跑道亦已排除萬難展開區段徵收，相關專案進度皆符合預期表示肯定，指示機場公司務必把握時效，展現具體執行力，以掌握航空業疫後復甦及航廈智慧化等趨勢，提升桃園機場營運效率及國際競爭力。

王國材部長在航政司長何淑萍、機場公司董事長林國顯及總經理但昭璧等人陪同下聽取工程團隊簡報。機場公司表示，在行政院、交通部的協助下，機場公司於去（2021）年完成第三航廈土建、機電等工程發包，目前正進行土方開挖、鋼構組立、RC澆置各關聯標界面協調等作業，工程推動順利符合預期。其中主體航廈鋼構工程克服國際鋼材短缺之困難，總計1425件鋼構吊裝已完成832件，預計今年即可完成B2至3F之鋼構吊裝。工程團隊未來將持續努力，以三階段如質如期完成北登機廊廳、主體航廈及南登機廊廳為目標。配合桃園機場未來發展目標需要，機場公司亦推動第三跑道及周邊滑行道系統等空側基礎設施建設。計畫完成後，可將目前跑道容量50架次/小時，提升達每小時80至90架次，有效擴充營運量能。

王部長強調，「桃園國際機場第三航站區建設計畫」對於桃園機場發展成為國際標竿機場及帶動國家經濟升級轉型具有關鍵性影響，第三航廈與第三跑道完工後，將使桃園機場成為世界頂尖機場，亦是我們國門的蛻變。疫情期間機場公司完成南北跑道的整建，第三航廈、第三跑道皆有相當進展，後續隨著國境的開放，旅客的增加與航廈跑道的興建，對於國門將是一個嶄新的開始。

王部長此行除聽取簡報外，也實地至工區了解工法以及施作進度，並在榮工工程總經理黃維焄、三星物產營造常務嚴晟鎔等人陪同下參觀移工宿舍區與勞動安全訓練設施。為讓勞工事先學習和避免災害發生，第三航廈工程團隊參照現地狀況並設定虛擬場景，利用時下盛行之VR技術，讓工程人員上工前體驗工作環境及培養危害辨識等能力。王部長在參觀時特地穿戴防護設備，體驗逼真的模擬場景。