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梅雨狂炸台「2快速公路坑坑洞洞」　王國材下令6月底前修補

▲▼交通部長王國材、桃園市長鄭文燦等前往視察桃園快速公路修補工程。（圖／交通部提供）

▲交通部長王國材、桃園市長鄭文燦等前往視察桃園地區快速公路修補工程。（圖／交通部提供）

記者李姿慧／台北報導

連日梅雨炸北台，造成桃園地區台61線及台66線快速公路路面受損，為了解路面修復及維護的情形，交通部長王國材、桃園市長鄭文燦等前往視察，部分標案要趕在6月底前完工。

極端天候帶來驚人降雨，據統計，桃園地區1至5月降雨天數約為83天，累計降雨已達1,375毫米，連續降雨造成路面破損及坑洞；公路總局一工處自5月26日起於蘆竹地磅站成立前進指揮所，協調列管路面巡查及坑洞修補。統計至111年6月9日止，動員巡查修補人力491人次，施工機具54組，刨除修復面積1萬2,140平方公尺。

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在立法委員黃世杰、鄭運鵬邀請下，交通部長王國材、桃園市長鄭文燦、交通部路政司長林福山以及公路總局副局長林聰利等人前往視察，王國材除感謝工程人員全力施工改善路面，也指示工程單位在天候許可的情況下，針對台61線、台66線已發包的7標工程要加緊趕工，除了需辦理路基混凝土板改善的工程之外，其餘標案要以6月底前完工為目標。

▲▼交通部長王國材、桃園市長鄭文燦等前往視察桃園快速公路修補工程。（圖／交通部提供）

▲交通部長王國材、桃園市長鄭文燦等前往視察桃園地區快速公路修補工程。（圖／交通部提供）

王國材指出，為了行駛安全與便利，工程單位必須要持續落實經常性養護，並利用新的修補材料與工法，精進路面臨時修復的品質；因連續降雨造成的路面坑洞，除了要盡速修補，更要做好訊息的揭露與推播。此外，有關於重車的管理，也希望桃園市能夠協助加強違規車輛的取締，以及提高蘆竹地磅站的開磅天數，從源頭管理，提升用路安全。

鄭文燦在會議中允諾協助加強地磅站的執法，並建議公路總局除了修補台61及66線快速公路路面零星坑洞，應編列專案經費進行全面刨除重鋪，維護用路人安全，降低事故及國賠案件發生。黃世杰則建議能將桃園市的台61線及台66線全面加封，後續按鋪面的使用年限，每年編列加封改善費用。

公路總局一工處表示，梅雨季過後將進入颱風季，將派工程人員持續監控巡查修補路面，也提醒駕駛人注意路況減速慢行。

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