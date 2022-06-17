桃機最佳機場評比下滑30名　「旅客人次雪崩拖累排名」

▲桃園機場2022年全球最佳機場排名受到入境旅客減少無法填寫問卷影響，下滑30名。（圖／桃機公司提供）

記者李姿慧／台北報導

英國非營利獨立調查機構Skytrax公布2022年全球最佳機場排名，桃園機場於世界最佳100座機場中名列第67，較2021年的37名下滑30名。機場公司表示，因桃園機場為純國際線機場，旅客人次嚴重下降，故無法於旅客填寫問卷的調查方法下獲得佳績，未來國門開啟，將可在評比中站穩排名。

2022年Skytrax全球最佳機場排名前3名與2021年排名相同，分別為杜哈哈馬德、東京羽田以及新加坡樟宜機場。



機場公司表示，Skytrax全球百大最佳機場排名本次調查期間為2021年9月至2022年5月，在此期間由於台灣嚴防疫情，導致去年機場出入境旅客量僅90.9萬人次，其他鄰近如香港機場旅客量去年也僅有140萬人次，不到原本一成；再加上檢疫流程管制嚴格，對旅客滿意度造成直接影響，故百大機場排名下滑。

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桃機公司強調，旅客人數雖少，桃園機場也沒有鬆懈，在旅客量分組評比中，桃園機場仍在年旅客200萬以下最佳機場獲得第5名。

▲桃園機場在疫情期間完成跑道鋪面更新等工程。（圖／桃機公司提供）

疫情雖重創桃園機場營運，機場公司表示，桃機仍持續提升服務及設施品質，2021、2022年連兩年獲得國際機場協會（ACI）的「傾聽旅客心聲認證」及「機場健康認證」（AHA）肯定，包括One ID臉部辨識系統、研發航務管理暨航班輸運系統（FOS）、建置機場協同決策(A-CDM)系統等各項數位轉型計畫，同時優化行李輸送系統、完成跑道鋪面刨鋪、全部空橋之汰換、滑行道工程等，將於本年底完成，最重要的第三航廈主體工程亦積極推動進行。

桃園機場公司表示，隨著國內疫苗覆蓋率提升及近期邊境檢疫政策的調整，跨國旅行逐漸重啟之下，桃園機場國際競爭實力仍蓄勢待發，終能重拾旅客信心，在評比中重新站穩排名。