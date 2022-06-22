　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／民進黨正式徵召　沈慧虹：我有5大領先「有我新竹一定紅」

▲民進黨中執會後，徵召林智堅、沈慧虹、蔡適應投入年底大選。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨中執會後，徵召林智堅、沈慧虹、蔡適應投入年底大選。（圖／記者林敬旻攝）

記者陶本和／台北報導

民進黨22日正式提名新竹市副市長沈慧虹接棒市長林智堅參選新竹市長。對此，沈慧虹在記者會上表示，居於領先的地位，「我的專業領先、我對新竹的熟悉度和愛領先、我的熱情與勇氣領先」；她強調，一個最熟悉、最適合、最專業的市長人選，就是沈慧虹，「有了沈慧虹，新竹一定紅」

沈慧虹表示，要謝謝蔡英文主席、謝謝柯建銘總召，當然還有他重要的夥伴林智堅市長對她的栽培與支持。她說，林智堅第一時間與她討論參選可能性，自己沒有一點猶豫就決定挺身而出，「為新竹人做更多的事情。」

沈慧虹表示，這八年來，新竹市的改變，她都全程參與，新竹市的未來，她也絕不缺席。她說，民進黨是民主、團結的政黨，新竹隊是團結會做事的團隊，8年來我和團隊努力成果在新竹這座城市遍地開花。

沈慧虹說，接下來她會與團結的新竹隊一起，走入她最熟悉的大街小巷，展開「新竹慧虹的認真散步」，持續傾聽、凝聚市民對這做城市、對新竹未來的想像。

沈慧虹表示，八年來新竹的改變大家有目共睹，也獲得市民支持，我們新竹隊所締造的新竹經驗不能中斷。

沈慧虹強調，自己一馬當先，居於領先的地位，「我的專業領先、我對新竹的熟悉度和愛領先、我的熱情與勇氣領先」；她說，一個最熟悉、最適合、最專業的市長人選，就是沈慧虹，「有了沈慧虹，新竹一定紅」。

▲民進黨提名沈慧虹參選新竹市長。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨提名沈慧虹參選新竹市長。（圖／記者林敬旻攝）

►必買！「白鴿香蜂草防霉洗衣精」激殺超低價，還送沐浴乳

ET快訊
快訊／台南恐怖斷肢！　他右前臂分離掉落噴血
《ELLE》總編輯楊茵絜病逝！　名作家楊渡慟失愛女
正宮酸「哼！長這樣」　小三16刀刺死牙醫
熱褲妹搭小黃付不出220！　狂call男網友們「沒人理」慘了
LIVE／恩恩案「會負起全部責任」　侯友宜最新說明
恐怖畫面曝！北市清潔員站垃圾車後遭撞噴飛
快訊／午後雷陣雨報到！　6縣市大雨特報
單日降到1萬例以下！　莊人祥：要靠3件事
快訊／遭嗆房地產代言沒良心！　阿滴正面回擊了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

恩恩送醫程序被罵翻　消防局長出面：基隆、桃園都比照新北作法

小插曲！蔡英文介紹竹市參選人　「沈慧虹」糗口誤「林慧虹」　

張亞中質疑高雄市長民調不公！　何啟聖：我們會要到為止

張亞中給祝福！盼柯志恩當選　遺憾「有人介入」讓他跟高雄斷姻緣

恩恩送醫SOP被罵翻！　 新北消防局急澄清：桃園、基隆也一樣

快訊／民進黨正式徵召　沈慧虹：我有5大領先「有我新竹一定紅」

快訊／蔡英文徵召林智堅、蔡適應　「城市進步一天都不能停下腳步」

快訊／民進黨正式徵召　林智堅：啟動桃園13鄉鎮請益之旅拚全壘打

不斷更新／決戰新竹藍綠人選到位　全台22縣市佈局搶先看

快訊／「基隆無法接受舊時代政治人物」　民進黨正式徵召蔡適應

于文文「狂頂嘴」寧靜：妳注意一下　「懟人沒在做效果」什麼都能鬥XD

喝冰咖啡狂甩頭攪拌！　氣質女→重金屬搖滾歌手

熱情阿金見郵差突衝上車　飛撲求兜風：載我走嘛！

6.0強震狂晃！2娃愣了1秒　淡定續躺沙發…媽：習慣了

「哄睡神器」玩具魚拍拍　雙寶享受尾鰭安撫入眠

陶晶瑩要李李仁教兒子「打X槍」　自爆找老公當裸體模特：畫大一點XD

酒駕女撞死工人遭移送　家屬怒吼：社會的毒瘤

狗狗床位被搶走！委屈硬塞貓窩　手手溢出露無辜表情：我好苦啊

反骨雙胞胎爸發聲！批酷炫「不教而殺」　下重話：這不是強暴是什麼？

江宏傑離婚1年半鬆口「福原愛將來台」　「一切都是為了小孩」：也多跟媽媽相處

恩恩送醫程序被罵翻　消防局長出面：基隆、桃園都比照新北作法

小插曲！蔡英文介紹竹市參選人　「沈慧虹」糗口誤「林慧虹」　

張亞中質疑高雄市長民調不公！　何啟聖：我們會要到為止

張亞中給祝福！盼柯志恩當選　遺憾「有人介入」讓他跟高雄斷姻緣

恩恩送醫SOP被罵翻！　 新北消防局急澄清：桃園、基隆也一樣

快訊／民進黨正式徵召　沈慧虹：我有5大領先「有我新竹一定紅」

快訊／蔡英文徵召林智堅、蔡適應　「城市進步一天都不能停下腳步」

快訊／民進黨正式徵召　林智堅：啟動桃園13鄉鎮請益之旅拚全壘打

不斷更新／決戰新竹藍綠人選到位　全台22縣市佈局搶先看

快訊／「基隆無法接受舊時代政治人物」　民進黨正式徵召蔡適應

桂林暴雨淹水養殖場萬頭豬趴欄杆求援　獼猴公園大玩跳水遊戲

拿10萬換韓元「現賺逾1.4萬」！台銀匯價創3年新低　可多吃23次人蔘雞

鐵道檢查員釋35缺額！首度取消筆試合格門檻　「最高加薪1.6萬」

獨／命運同軌！台版「珍寶海鮮舫」荒廢20年　高雄港務證實將拆

恩恩送醫程序被罵翻　消防局長出面：基隆、桃園都比照新北作法

小插曲！蔡英文介紹竹市參選人　「沈慧虹」糗口誤「林慧虹」　

基隆+699！北部新冠疫情趨緩　專責病床比率調降15%

搶暑假商機！探索廚房2人同行1人免費快閃4天　悅．市集7月享77折

快訊／台南恐怖斷肢！堆高機上貨箱掉落　他右前臂秒分離噴血

蔡健雅無預警曬5秒黑畫面　粉一看全暴動：幸福來得太突然！

女員工「上班熱舞」監視器全都錄　被老闆出賣！網笑噴：形象都沒了

政治熱門新聞

快訊／恩恩案侯友宜扛了！　 「我會負起全部責任」

遭網質疑不談恩恩案！館長嗆：我雙標啊

醫曝「早一小時恩恩救得回來」　爸聽完哽咽：他在醫院堅持6天

新北送醫SOP挨轟　侯友宜一句話接招

民眾黨奇兵！　擬徵召「新光大公主」征戰新竹市長

新北警爆集體「開假紅單」貪污收賄　侯友宜怒：不許內部貪贓枉法

恩恩爸：早知道要等這麼久，我們就直接送醫了

北市忠孝西路確定「開放機車行駛」

快訊／國民黨提名林耕仁參選新竹市長　對戰林智堅接班人沈慧虹

恩恩案始末：全部音檔曝光！恩恩爸喊告　中央、新北立場一次看

蔣萬安，你的後院失火了！　黃珊珊猛攻2痛腳拔樁

恩恩送醫SOP新北獨創？　他抓「基隆桃園都一樣」

網酸恩恩爸「不自行送醫」　賴品妤怒：可以拿出點良心嗎

正妹議員揭恩恩案最大問題！點名侯友宜負責

更多熱門

相關新聞

快訊／蔡英文徵召林智堅、蔡適應　「城市進步一天都不能停下腳步」

快訊／蔡英文徵召林智堅、蔡適應　「城市進步一天都不能停下腳步」

民進黨中執會今（22日）正式徵召新竹市長林智堅參選桃園市長、其副手沈慧虹選新竹市長、立委蔡適應角逐基隆市長，身兼民進黨主席的總統蔡英文表示，距離九合一選舉只剩下5個月，民進黨有責任推出優秀人選來回應人民期待，強調「城市的進步一天都不能停下腳步，民進黨要全力爭取市民的支持，延續執政團隊會做事的招牌」。

6連霸議員VS副市長　國民黨要贏回新竹市「讓藍天重現」

6連霸議員VS副市長　國民黨要贏回新竹市「讓藍天重現」

LIVE／民進黨今提名林智堅、蔡適應、沈慧虹　

LIVE／民進黨今提名林智堅、蔡適應、沈慧虹　

沈慧虹頻批高虹安！他嗆「只噴政治口水」：根本領市府薪水拚選舉

沈慧虹頻批高虹安！他嗆「只噴政治口水」：根本領市府薪水拚選舉

沈慧虹參選新竹市長解決黨籍質疑　柯建銘任入黨申請推薦人

沈慧虹參選新竹市長解決黨籍質疑　柯建銘任入黨申請推薦人

關鍵字：

沈慧虹

讀者迴響

熱門新聞

他騎車上學、結婚僅請一桌　真實身分竟是千億集團少主

具俊曄西裝娶大S甜蜜合照曝光：我是世上最幸福的人

好心女大生收留男同學　結果讓她心碎

即／工人從21樓墜落　整個人插鷹架上斷氣

中了買豪宅！威力彩連16槓飆6億　4星座、4生肖旺爆

「睡同床卻沒撲過來」直男回5字！妹子：好痛心

酒駕熱褲妹羈押　真實職業曝光

7、8年級生「2大神器」！釣出萬人回憶殺

人父當街逼女兒分手！男友驚爆超亂關係

酒駕熱褲妹背景不單純　豪宅鄰曝：她砸百萬整形

農民馬路曬花生！他「私刑處理」推水溝全錄影

家寧爆調情男網紅被狂罵「Andy不忍了親發聲」！

開女友手機「閨蜜身體看光光」　真相炸綠光

楊繡惠「真正新歡是男團成員」！親密合照曝光

開冷氣前「1招」省電有感　台電也認證

更多

最夯影音

更多
于文文「狂頂嘴」寧靜：妳注意一下　「懟人沒在做效果」什麼都能鬥XD

于文文「狂頂嘴」寧靜：妳注意一下　「懟人沒在做效果」什麼都能鬥XD
喝冰咖啡狂甩頭攪拌！　氣質女→重金屬搖滾歌手

喝冰咖啡狂甩頭攪拌！　氣質女→重金屬搖滾歌手

熱情阿金見郵差突衝上車　飛撲求兜風：載我走嘛！

熱情阿金見郵差突衝上車　飛撲求兜風：載我走嘛！

6.0強震狂晃！2娃愣了1秒　淡定續躺沙發…媽：習慣了

6.0強震狂晃！2娃愣了1秒　淡定續躺沙發…媽：習慣了

「哄睡神器」玩具魚拍拍　雙寶享受尾鰭安撫入眠

「哄睡神器」玩具魚拍拍　雙寶享受尾鰭安撫入眠

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面