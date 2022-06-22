快訊／民進黨正式徵召　沈慧虹：我有5大領先「有我新竹一定紅」

▲民進黨中執會後，徵召林智堅、沈慧虹、蔡適應投入年底大選。（圖／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

民進黨22日正式提名新竹市副市長沈慧虹接棒市長林智堅參選新竹市長。對此，沈慧虹在記者會上表示，居於領先的地位，「我的專業領先、我對新竹的熟悉度和愛領先、我的熱情與勇氣領先」；她強調，一個最熟悉、最適合、最專業的市長人選，就是沈慧虹，「有了沈慧虹，新竹一定紅」

沈慧虹表示，要謝謝蔡英文主席、謝謝柯建銘總召，當然還有他重要的夥伴林智堅市長對她的栽培與支持。她說，林智堅第一時間與她討論參選可能性，自己沒有一點猶豫就決定挺身而出，「為新竹人做更多的事情。」

沈慧虹表示，這八年來，新竹市的改變，她都全程參與，新竹市的未來，她也絕不缺席。她說，民進黨是民主、團結的政黨，新竹隊是團結會做事的團隊，8年來我和團隊努力成果在新竹這座城市遍地開花。

沈慧虹說，接下來她會與團結的新竹隊一起，走入她最熟悉的大街小巷，展開「新竹慧虹的認真散步」，持續傾聽、凝聚市民對這做城市、對新竹未來的想像。

沈慧虹表示，八年來新竹的改變大家有目共睹，也獲得市民支持，我們新竹隊所締造的新竹經驗不能中斷。

沈慧虹強調，自己一馬當先，居於領先的地位，「我的專業領先、我對新竹的熟悉度和愛領先、我的熱情與勇氣領先」；她說，一個最熟悉、最適合、最專業的市長人選，就是沈慧虹，「有了沈慧虹，新竹一定紅」。

▲民進黨提名沈慧虹參選新竹市長。（圖／記者林敬旻攝）