「擘劃下一個8年市政願景」　民進黨今正式提名林智堅、蔡適應

▲立委蔡適應（左）、新竹市長林智堅（右）。（合成圖／ETtoday資料照）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨積極佈局年底地方選舉，中執會今（21日）將正式提名新竹市長林智堅參選桃園市長、其副手沈慧虹參選新竹市長、立委蔡適應參選基隆市長，此外，也將處理2022年桃園市原住民市議員、山地原住民區長及台中市原住民市議員徵召人選案。

民進黨選舉對策委員會上週六建議徵召蔡適應為基隆市長候選人、林智堅為桃園市長候選人、沈慧虹為新竹市長市長候選人，並提交中執會，進行徵召提名作業。

身兼黨主席的總統蔡英文表示，民進黨在北台灣執政的基隆市、桃園市及新竹市，在市府團隊的努力打拚、醫護防疫人員的投入付出，以及市民朋友的團結防疫下，疫情已走過高原期，作為基隆市、桃園市、新竹市的執政黨，民進黨必須完成市長提名佈局，擘劃下一個8年的市政願景，回應市民多年的支持與對未來的期待。

針對九合一選舉佈局，民進黨已經陸續完成台中市、台南市、高雄市、嘉義縣、苗栗縣、南投縣、雲林縣、屏東縣、宜蘭縣等縣市首長提名作業，除了今天將提名的桃園市、基隆市、新竹市外，尚有台北市、新北市、新竹縣、彰化縣、嘉義市、花蓮縣、台東縣、澎湖縣還沒定案。