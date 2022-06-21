沈慧虹頻批高虹安！他嗆「只噴政治口水」：根本領市府薪水拚選舉

▲民進黨選對會建議徵召沈慧虹為新竹市長市長候選人，並提交中執會，進行徵召提名作業。（圖／新竹市政府提供）

記者崔至雲／台北報導

民進黨將於中執會提名參選新竹市長的副市長沈慧虹，近日與被傳可能代表民眾黨參選新竹市長的立委高虹安不斷隔空交火。民眾黨新竹市議員李國璋反嗆，高虹安在新竹的事情，大家有目共睹沒什麼好可以被說三道四的。更嗆沈慧虹，應該專心本業，還沒有辭職的時間，「真的是坐領新竹市政府的薪水，做她自己選舉的工作！」

針對新竹市副市長沈慧虹近日持續批評民眾黨立委高虹安之言論，李國璋表示，高虹安在立法院幫新竹市爭取了許多項目和預算。高虹安在新竹的事情，大家有目共睹沒什麼好可以被說三道四的。

李國璋說，全台灣自從實施地方自治的選舉以來，還未曾出現過正副首長為了一黨選舉之私而雙雙出缺的荒謬民主政治惡例。這一次新竹市正、副市長將同時出缺，罔顧市政建設及延續性，可說是責任政治最惡劣的案例。

李國璋提到，從籃球比賽、竹科工程師和家屬們的群組、新竹市很多公共工程建設的協調會等等，市民都知道這兩年高虹安在新竹市的時間和天數，絕對比林智堅到桃園的時間和天數多得多！更何況如果比誰住在新竹比較久，誰才有資格當選的話，那民進黨應該推派前議員鄭宏輝，而不是坐領七年半新竹市政府薪水的沈慧虹來選市長。「或者請內政部就乾脆輪流推派新竹市人瑞來當市長，豈不更適當？」

李國璋向沈慧虹喊話，不要只想噴政治口水和滿腹心思在選舉算計，現在是議會臨時會的會期，後續還有明年度總預算之編列工作，這是她自己該關心的本業！要不然在這一段沈副市長還沒有辭職的時間，真的是坐領新竹市政府的薪水，做她自己選舉的工作！

