6連霸議員VS副市長　國民黨要「藍天重現」：贏回新竹市！





▲國民黨提名林耕仁出戰新竹市長。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

國民黨中常會今（22）日通過提名徵召「六連霸」的新竹市資深議員林耕仁參選新竹市市長。林耕仁表示，他會全力以赴，讓新竹市重現藍天，「唯有贏回新竹，才是我們最大的目標」。

國民黨中常會今天徵召新竹市議員林耕仁參選新竹市長。黨主席朱立倫表示，林耕仁是連續6屆市議員，在基層實力穩健，過去幾個月做了多次民調，林耕仁都領先民進黨以及其他候選人，希望未來林耕仁一步一腳印、整合地方，全力打贏新竹市長選舉。

朱立倫也特別謝謝立委鄭正鈐，他日前提到，只要黨需要一定全力以赴，相信鄭正鈐會持續在立法院為新竹繼續努力。鄭正鈐也回應，他之前說黨中央把球丟給他會接，相信林耕仁也會接的很好。

林耕仁表示，他會全力以赴，讓新竹市重現藍天，讓新竹市有更有前景的未來，並且提出他的政見，未來希望可以打造出「安心新竹、便利新竹、質感新竹、教育新竹、未來新竹」要讓新竹市民有前瞻開闊的未來，更承諾「你把家顧好、市政交給我」。

對於日前傳出朱立倫有其他口袋人選，林耕仁說，不管是其他長官還是主席都很支持他，「唯有贏回新竹，才是我們最大的目標」。

面對現在新竹三腳督的選情？林耕仁也說，自己長期在新竹跟市民走在一起、服務鄉親，不管執政優勢或是空降人員，都欣然面對，但他強調，新竹市的國民黨基本盤很強壯、團結，只要大家站在一起一定可以贏。

