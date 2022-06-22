金廈大橋有人挺！　蔡正元讚：柯文哲白目但處理國際關係有智慧

▲台北市長柯文哲。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

台灣民眾黨主席柯文哲日前表示，中國大陸廈門與金門近在咫尺，他主張興建金廈大橋，而藍營黨團要柯問金門鄉親看法、綠營更痛批這是為解放軍開路，但國民黨前立委蔡正元獨排眾議力挺，蔡表示，有了金廈大橋可以使廈門成為台灣經濟的支點，柯文哲在國內政治和用人是有點白目，但處理中美台關係相對有智慧多了。

柯文哲18日出席金門縣黨部開幕典禮，他在會前受訪時表示，廈門新機場與金門近在咫尺，未來以成為大陸東南交通樞紐為目標，因此他主張興建金廈大橋，連結機場與金門，「做一條橋，金門的問題就解決一半」。

柯文哲今受訪時表示，這是很多金門在地人的看法，金門與廈門相差不遠，從民生角度來看，若有交通路線連接，未來可解決水電、垃圾問題，「換個角度也可以看成是反攻大陸的路線。」

對於柯文哲的金廈大橋，蔡正元表示，自己高度的支持，民進黨聲言激烈反對理由不外乎「國家安全」，國民黨怕死紅帽子沒有人敢出聲，金門建設遠遠落後於廈門是個不爭的事實。

蔡正元指出，有了金廈大橋可以使廈門成為台灣經濟的支點，而不是把雞蛋全放在上海，有了金廈大橋，小三通可以擴大為中三通或大三通，有利於台灣的中小企業是客觀的經濟事實。

蔡正元表示，現在兩岸貿易都是大企業在大賺，中小企業分不到太多羹，有了金廈大橋可以大幅改善，中小企業的貿易空間，最好笑的是國家安全，「請問民進黨，金門是要制空、制海，還是能再來一次砲戰，或者是當作板門店？」

蔡正元批評，民進黨扯什麼中美局勢，請問民進黨，美軍能派兵協防金門嗎？從金廈大橋的主張可以看出，柯文哲在國內政治和用人是有點白目，但處理中美台關係相對有智慧多了。

面對金廈大橋爭議，柯文哲20日強調，金廈大橋只是讓過去的小三通變得更有效率，而小三通是時任陸委會主委蔡英文推行的，無法理解民進黨徒子徒孫怎麼會反對。

但對於柯文哲的大橋發想，不僅綠營質疑，身為民眾黨新北市議員參選人的自家人吳達偉也忍不住，不僅轉發相關貼文以「...」表示無言，更在留言處痛罵「北七」。