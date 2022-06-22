陳智菡稱金廈大橋是蔡英文政見　民進黨酸：可用搜尋引擎了解全貌

▲兼任民進黨主席的總統蔡英文。（圖／民進黨提供）



記者陶本和／台北報導

針對台北市府發言人陳智菡指涉「金廈大橋」是總統蔡英文與前副總統陳建仁的政見一事，民進黨發言人謝佩芬22日駁斥，蓋金廈大橋並非蔡英文和陳建仁的政見，盼外界在評論他黨事務時，應先做功課和查證，不要無的放矢，任何人只要透過搜尋引擎，都可以輕易了解當年新聞全貌。

對於台北市政府發言人陳智菡稱「金廈大橋」是蔡英文、陳建仁政見一事，謝佩芬表示，陳智菡所查到的新聞，是過去民進黨個別黨代表在全代會上的「提案」跟「發言」，並非是蔡英文的政見，而後金廈大橋亦未再被提出實質討論。

謝佩芬表示，至於陳智菡對陳建仁的誣控，在其臉書指稱，陳建仁於2016年1月到金門是以「時任副總統」身分進行輔選，但大家都知道陳建仁是2016年5月20日才就任副總統，這是非常明顯和簡單的錯誤。

此外，謝佩芬也引述陳建仁（時為候選人）當時回答，「跨海大橋牽涉的是兩岸的議題，而兩岸任何問題，應該要在穩定、堅固的交流基礎下，再來談兩岸未來交流合作。」任何人只要透過搜尋引擎，都可以輕易了解當年新聞全貌。

謝佩芬表示，陳智菡是台北市政府發言人，卻急於為「民眾黨主席」的兩岸政策護航，陳智菡為護航柯主席，致使其角色錯亂，難不成又是民眾黨寄生台北市政府的最佳典範？