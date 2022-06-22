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蘇貞昌力挺台灣石斑！「檢驗完全合格」　批中國打壓：前科累累

▲▼行政院長蘇貞昌22日上午出席「全民相挺 漁民放心～臺灣石斑 世界尚讚」記者會。（圖／行政院提供）

▲行政院長蘇貞昌22日上午出席「全民相挺 漁民放心～臺灣石斑 世界尚讚」記者會。（圖／行政院提供）

記者陳家祥／台北報導

中國大陸日前突襲宣布禁止台灣的石斑魚、白帶魚進口，政府趕忙協調國內零售業者協助。行政院長蘇貞昌22日出席「全民相挺、漁民放心～台灣石斑，世界尚讚」記者會，他提到，中國打壓也已經不是第一次，前科累累，「希望中國要用科學證據，大家依據國際貿易慣例來作業，才是道理」。

蘇貞昌說，石斑魚是非常好的珍貴魚種，台灣的養殖非常的成功，深受消費者的喜愛，也行銷很多國家。我們看到中國非常蠻橫的突然違背國際貿易慣例，說其中有不合格，我們檢驗完全合格，希望中國要用科學證據，大家依據國際貿易慣例來作業，才是道理。

「中國這種打壓也已經不是第一次，前科累累。」蘇貞昌指出，前一陣子中國打壓我們的鳳梨、釋迦，現在又來對付我們的水產品，很不合理。今天我們看到國人同胞對自己的石斑魚有信心，農委會也會送最好的檢驗，一定符合安全的標準。

另外，蘇貞昌也特別感謝全國的超商業者、連鎖業者，像全聯這樣，大家一起加入，努力來讓整個行銷更好。全聯去年光鳳梨就銷了1萬公噸，我們也特別肯定感謝，現在也願意再加入行銷石斑魚，我們非常感謝，也呼籲國人同胞一起來消費好的、珍貴的魚種。

▼石斑魚 。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲▼ 石斑魚,北京菜市場,水產,賣魚 。（圖／記者蔡儀潔攝）

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