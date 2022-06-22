　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

去年查獲破萬株大麻！查越多吸食人數卻越少　蘇貞昌裁示精進防制作為

▲航警局今年4月間查獲4名台籍旅客從加拿大入境桃機，行李被查出夾帶二級毒品大麻花，總計查獲137公斤，為桃機歷來最大宗運毒案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲航警局今年4月間查獲4名台籍旅客從加拿大入境桃機，行李被查出夾帶二級毒品大麻花，總計查獲137公斤，為桃機歷來最大宗運毒案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者陳家祥／台北報導

行政院長蘇貞昌21日主持「行政院毒品防制會報第31次會議」時表示，政府自106年起執行「新世代反毒策略」，4年投入超過110億元經費，110年起再投入4年150億元接續執行。另外，也將大麻及新興毒品列為第7波安居緝毒專案查緝重點。而為解決施用毒品者再犯問題，亦提出「施用毒品者再犯防止推進計畫」，從貫穿式保護、處遇與轉銜、復歸社會整合、建立友善接納環境及兒少防護網等5大架構著手，期能降低施用毒品者再犯率。

蘇院長表示，政府自106年起即執行「新世代反毒策略」，4年投入經費超過110億元；自去年起，他再核定新一期計畫，4年投入150億元接續執行。政府也同時從制度面、法律面等，強化相關反毒作為，近年來，在檢、警、憲、調、海關、海巡6大系統的共同合作下，不論在查獲毒品數、降低總施用毒品人數及初次施用毒品的新生人口數上，都獲致相當好的成績，殊值肯定。

在校園毒品防制方面，蘇院長表示，為強化及改善全台800多所學校的校園治安死角，他已於上週同意教育部潘文忠部長所提經費1.6億元，請儘速規劃推動，讓學生在校園生活更安全，也免於遭受毒害。

接著台灣高等檢察署報告「111年當前毒品情勢分析與策進作為」，蘇貞昌表示，在6大緝毒系統的共同努力下，不僅於去年11月查獲超過446公斤、市價50億元、可供500萬人施用的海洛因磚，為我國陸上最大宗海洛因毒品案。檢視6大緝毒系統海空兩路合作查緝700公斤，最多可做成供70萬人次吸食捲煙的走私大麻花，而各級毒品總施用人數及初次施用人數都逐年下降，成績斐然。另一方面，政府也查獲大量毒品先驅原料，即時阻止流為製毒所用，有效阻斷毒品供給鏈。

蘇貞昌指出，大麻及新興毒品對於國人健康危害甚鉅，雖然近期查獲大麻案件數量明顯增多，110年查獲1萬多株，為109年的2倍，更是108年的5倍多，但也發現地檢署偵結施用大麻人數卻反而減少，近3年偵結人數明顯下降，請法務部與台高檢就所提各項問題研議應對策略與精進作法，包含將大麻與新興毒品列為第7波安居緝毒專案查緝重點；同時可再思考新方法或改變作法，務求從源頭防堵各式毒品流入市面，危害國人。

蘇貞昌也再次感謝各部會合作協力，從源頭到末端防制毒品，同時也感謝警政署協助法務部調查局共同進行快遞夾藏毒品案件溯源，將偵破率由4成提升到7成4。

▲▼蘇院長21日主持毒品防制會報第三十一次會議。（圖／行政院提供）

▲蘇貞昌21日主持毒品防制會報第三十一次會議。（圖／行政院提供）

針對法務部「施用毒品者再犯防止推進計畫」報告，蘇貞昌表示，毒品是萬惡之源，所有作奸犯科及組織犯罪皆由此而生，而涉毒不僅會使個人毀滅、家庭破碎，若吸毒者不知悔改、一犯再犯，更將跌入萬丈深淵，因此政府務須做好社會防護網。院長指出，吸毒者涉毒原因不一，政府必須想盡辦法避免其再犯，拯救一個人的人生，並減少其危害，這是政府及國家應盡的責任。

蘇貞昌指出，「施用毒品者再犯防止推進計畫」，從貫穿式保護、處遇與轉銜、復歸社會整合、建立友善接納環境，以及兒少防護網路等5大架構著手，並涉及教育、就業、醫療、家庭支持、社會宣導等各面向，請各部會通力合作，積極辦理本計畫提出的5大架構相關工作，並請各部會首長全力防堵毒品滲透各機關，避免人員涉毒造成破口。另針對在監人犯應有的相關管理、處遇及復歸社會等，院長也請法務部矯正署妥善執行。

蘇貞昌也提到，針對「施用毒品者再犯防止推進計畫」提出貫穿式保護等創意做法，深獲在座委員的肯定，顯見政府的努力及成果已被社會各界看到，但政府不會自滿，更不會停下腳步，請各部會妥善執行本計畫，隨時精進檢討。

►奔向台東放空！21國際渡假村雙人平日超殺價5599元，還買一晚送一晚

ET快訊
日本AV新法上路　女優陷失業潮！達人揭將禁「真修竿」
馬俊麟出軌王瞳消失1年「靠賺外快養全家」　還慘遭撤換男主角
電價4年多來首度調漲！　2類用戶至少貴8％
恩恩媽首通119已符合緊急送醫3條件　消防通報衛生局少說關鍵
6歲兒狂發「嗯嗯聲」模仿性愛姿勢　爸媽問出原因傻眼
他騎車上學、結婚僅請1桌　真實身分竟是千億集團少主
快訊／警界爆「集體貪汙」！檢約談79人　14人聲押、12人交

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

立陶宛農業部長今抵台　促雙邊農業交流合作

蔣萬安推青銀換居　黃珊珊打臉已試辦「詢問度高卻0入住」

去年查獲破萬株大麻！查越多吸食人數卻越少　蘇貞昌裁示精進防制作為

蔣萬安，你的後院失火了！　黃珊珊猛攻2痛腳拔樁

民眾黨奇兵！　擬徵召「新光大公主」征戰新竹市長

「擘劃下一個8年市政願景」　民進黨今正式提名林智堅、蔡適應

恩恩案「求助錄音」揭露新北SOP　侯友宜一句話接招

遭網質疑不談恩恩案！館長霸氣嗆「我雙標啊」：就是支持侯友宜

錄音檔曝光！恩恩爸：早知道要等這麼久，我們就直接送醫了

正妹議員揭「恩恩案」最大問題！點名侯友宜：該負責的不是基層

于文文「狂頂嘴」寧靜：妳注意一下　「懟人沒在做效果」什麼都能鬥XD

喝冰咖啡狂甩頭攪拌！　氣質女→重金屬搖滾歌手

熱情阿金見郵差突衝上車　飛撲求兜風：載我走嘛！

6.0強震狂晃！2娃愣了1秒　淡定續躺沙發…媽：習慣了

陶晶瑩要李李仁教兒子「打X槍」　自爆找老公當裸體模特：畫大一點XD

酒駕女撞死工人遭移送　家屬怒吼：社會的毒瘤

酒駕女開敞篷車闖鋪路現場　工人慘遭撞飛！送醫仍不治

反骨雙胞胎爸發聲！批酷炫「不教而殺」　下重話：這不是強暴是什麼？

狗狗床位被搶走！委屈硬塞貓窩　手手溢出露無辜表情：我好苦啊

2男新買BB槍「想測威力」　朝高雄輕軌玻璃牆開一發

立陶宛農業部長今抵台　促雙邊農業交流合作

蔣萬安推青銀換居　黃珊珊打臉已試辦「詢問度高卻0入住」

去年查獲破萬株大麻！查越多吸食人數卻越少　蘇貞昌裁示精進防制作為

蔣萬安，你的後院失火了！　黃珊珊猛攻2痛腳拔樁

民眾黨奇兵！　擬徵召「新光大公主」征戰新竹市長

「擘劃下一個8年市政願景」　民進黨今正式提名林智堅、蔡適應

恩恩案「求助錄音」揭露新北SOP　侯友宜一句話接招

遭網質疑不談恩恩案！館長霸氣嗆「我雙標啊」：就是支持侯友宜

錄音檔曝光！恩恩爸：早知道要等這麼久，我們就直接送醫了

正妹議員揭「恩恩案」最大問題！點名侯友宜：該負責的不是基層

「電費將採三段計價」瘋傳　台電小編怒了：每年都來一次

立陶宛農業部長今抵台　促雙邊農業交流合作

男深夜醉駕大鵬灣「烏龜翻」落跑　竟辯閃狗才釀禍…回家喝酒壓驚

孩子一句「爸爸過世」震撼萬人　媽傻眼曝真相：奉勸各位爸爸啊

愛沙尼亞抗議俄軍機侵入領空　重申與立陶宛團結一致

工程師壓力大尿出「茶色尿」　竟是快速進展性腎炎險洗腎！

賈吉本週進行薪資仲裁　「法官」：不喜歡商業！但這就是門生意

台股漲多拉回下跌逾百點！回測15600　台積電下跌4元

手拜神明眼瞄功德箱　魚線「釣錢」超熟練...2分鐘得手8次　

保護隱私！iOS 16新功能「安全檢查」　可撤銷位置分享、App權限

珍榮：要不要一起洗？..脫衣逼近金高銀　車內舌吻..嘿咻細胞喊「車速太快」XD

政治熱門新聞

遭網質疑不談恩恩案！館長嗆：我雙標啊

新北送醫SOP挨轟　侯友宜一句話接招

民眾黨奇兵！　擬徵召「新光大公主」征戰新竹市長

恩恩爸：早知道要等這麼久，我們就直接送醫了

恩恩案始末：全部音檔曝光！恩恩爸喊告　中央、新北立場一次看

正妹議員揭恩恩案最大問題！點名侯友宜負責

網酸恩恩爸「不自行送醫」　賴品妤怒：可以拿出點良心嗎

蔣萬安，你的後院失火了！　黃珊珊猛攻2痛腳拔樁

救護車怎麼派？侯友宜稱恩恩事件「依中央指引」　2張圖SOP一次看

「擘劃下一個8年市政願景」　民進黨今正式提名林智堅、蔡適應

恩恩案錄音全曝光！她批侯友宜讓消防局揹鍋　「千錯萬錯都別人錯！」

快訊／恩恩案接電話笑出聲？　衛生局還原真相：這位同仁很認真

新北2局長議會備詢　談恩恩案記者會缺席

29架共機侵擾我國西南空域　遭空軍廣播驅離、防空飛彈追監

更多熱門

相關新聞

議長前隨扈疑栽贓鄰居持毒遭停職　一審遭判2年半

議長前隨扈疑栽贓鄰居持毒遭停職　一審遭判2年半

雲林縣議會議長前隨扈、北港警分局黃姓偵查佐去年7月因與鄰居黃姓男子發生肢體衝突遭縣警局懲處，同年9月得知鄰居疑涉毒品案，疑將毒品放置在鄰居貨車後斗企圖栽贓，北港警分局偵查隊發現主動調查及移送法辦，雲林地方法院於今年5月一審判決黃姓偵查員2年6月有期徒刑、褫奪公權3年，黃員目前停職中。

「含笑半步癲」印毒咖啡外包裝　2毒販落網

「含笑半步癲」印毒咖啡外包裝　2毒販落網

紅燈右轉慘了！他被揪出是通緝犯還藏毒

紅燈右轉慘了！他被揪出是通緝犯還藏毒

恩恩案消失音檔曝光　蘇貞昌：資料該給就給、該檢討就檢討

恩恩案消失音檔曝光　蘇貞昌：資料該給就給、該檢討就檢討

蔡英文最新民調聲望47.3％　政黨支持度國民黨17.9%排第二

蔡英文最新民調聲望47.3％　政黨支持度國民黨17.9%排第二

關鍵字：

行政院蘇貞昌毒品

讀者迴響

熱門新聞

好心女大生收留男同學　結果讓她心碎

7、8年級生「2大神器」！釣出萬人回憶殺

酒駕熱褲妹背景不單純　豪宅鄰曝：她砸百萬整形

農民馬路曬花生！他「私刑處理」推水溝全錄影

開女友手機「閨蜜身體看光光」　真相炸綠光

人父當街逼女兒分手！男友驚爆超亂關係

前NBA拓荒者新秀　年僅25歲驟逝

跑遍全台醫院　賈永婕「喉嚨越來越痛」急快篩：完蛋！

楊繡惠「真正新歡是男團成員」！親密合照曝光

容易單身上癮3星座！Top 1戀愛太麻煩

他騎車上學、結婚僅請一桌　真實身分竟是千億集團少主

阿滴代言「工業區房地產」惹議！　疑規避法律遭網酸

酒駕熱褲妹男友道歉　網曝炫富1點很假

西堤最頂的不是牛排！　眾人激推「1低調神品」

糖豆人免費玩　4平台領取一次看

更多

最夯影音

更多
于文文「狂頂嘴」寧靜：妳注意一下　「懟人沒在做效果」什麼都能鬥XD

于文文「狂頂嘴」寧靜：妳注意一下　「懟人沒在做效果」什麼都能鬥XD
喝冰咖啡狂甩頭攪拌！　氣質女→重金屬搖滾歌手

喝冰咖啡狂甩頭攪拌！　氣質女→重金屬搖滾歌手

熱情阿金見郵差突衝上車　飛撲求兜風：載我走嘛！

熱情阿金見郵差突衝上車　飛撲求兜風：載我走嘛！

6.0強震狂晃！2娃愣了1秒　淡定續躺沙發…媽：習慣了

6.0強震狂晃！2娃愣了1秒　淡定續躺沙發…媽：習慣了

陶晶瑩要李李仁教兒子「打X槍」　自爆找老公當裸體模特：畫大一點XD

陶晶瑩要李李仁教兒子「打X槍」　自爆找老公當裸體模特：畫大一點XD

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面