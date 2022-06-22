去年查獲破萬株大麻！查越多吸食人數卻越少　蘇貞昌裁示精進防制作為

▲航警局今年4月間查獲4名台籍旅客從加拿大入境桃機，行李被查出夾帶二級毒品大麻花，總計查獲137公斤，為桃機歷來最大宗運毒案。（圖／記者沈繼昌翻攝）



記者陳家祥／台北報導

行政院長蘇貞昌21日主持「行政院毒品防制會報第31次會議」時表示，政府自106年起執行「新世代反毒策略」，4年投入超過110億元經費，110年起再投入4年150億元接續執行。另外，也將大麻及新興毒品列為第7波安居緝毒專案查緝重點。而為解決施用毒品者再犯問題，亦提出「施用毒品者再犯防止推進計畫」，從貫穿式保護、處遇與轉銜、復歸社會整合、建立友善接納環境及兒少防護網等5大架構著手，期能降低施用毒品者再犯率。

蘇院長表示，政府自106年起即執行「新世代反毒策略」，4年投入經費超過110億元；自去年起，他再核定新一期計畫，4年投入150億元接續執行。政府也同時從制度面、法律面等，強化相關反毒作為，近年來，在檢、警、憲、調、海關、海巡6大系統的共同合作下，不論在查獲毒品數、降低總施用毒品人數及初次施用毒品的新生人口數上，都獲致相當好的成績，殊值肯定。

在校園毒品防制方面，蘇院長表示，為強化及改善全台800多所學校的校園治安死角，他已於上週同意教育部潘文忠部長所提經費1.6億元，請儘速規劃推動，讓學生在校園生活更安全，也免於遭受毒害。

接著台灣高等檢察署報告「111年當前毒品情勢分析與策進作為」，蘇貞昌表示，在6大緝毒系統的共同努力下，不僅於去年11月查獲超過446公斤、市價50億元、可供500萬人施用的海洛因磚，為我國陸上最大宗海洛因毒品案。檢視6大緝毒系統海空兩路合作查緝700公斤，最多可做成供70萬人次吸食捲煙的走私大麻花，而各級毒品總施用人數及初次施用人數都逐年下降，成績斐然。另一方面，政府也查獲大量毒品先驅原料，即時阻止流為製毒所用，有效阻斷毒品供給鏈。

蘇貞昌指出，大麻及新興毒品對於國人健康危害甚鉅，雖然近期查獲大麻案件數量明顯增多，110年查獲1萬多株，為109年的2倍，更是108年的5倍多，但也發現地檢署偵結施用大麻人數卻反而減少，近3年偵結人數明顯下降，請法務部與台高檢就所提各項問題研議應對策略與精進作法，包含將大麻與新興毒品列為第7波安居緝毒專案查緝重點；同時可再思考新方法或改變作法，務求從源頭防堵各式毒品流入市面，危害國人。

蘇貞昌也再次感謝各部會合作協力，從源頭到末端防制毒品，同時也感謝警政署協助法務部調查局共同進行快遞夾藏毒品案件溯源，將偵破率由4成提升到7成4。

▲蘇貞昌21日主持毒品防制會報第三十一次會議。（圖／行政院提供）



針對法務部「施用毒品者再犯防止推進計畫」報告，蘇貞昌表示，毒品是萬惡之源，所有作奸犯科及組織犯罪皆由此而生，而涉毒不僅會使個人毀滅、家庭破碎，若吸毒者不知悔改、一犯再犯，更將跌入萬丈深淵，因此政府務須做好社會防護網。院長指出，吸毒者涉毒原因不一，政府必須想盡辦法避免其再犯，拯救一個人的人生，並減少其危害，這是政府及國家應盡的責任。

蘇貞昌指出，「施用毒品者再犯防止推進計畫」，從貫穿式保護、處遇與轉銜、復歸社會整合、建立友善接納環境，以及兒少防護網路等5大架構著手，並涉及教育、就業、醫療、家庭支持、社會宣導等各面向，請各部會通力合作，積極辦理本計畫提出的5大架構相關工作，並請各部會首長全力防堵毒品滲透各機關，避免人員涉毒造成破口。另針對在監人犯應有的相關管理、處遇及復歸社會等，院長也請法務部矯正署妥善執行。

蘇貞昌也提到，針對「施用毒品者再犯防止推進計畫」提出貫穿式保護等創意做法，深獲在座委員的肯定，顯見政府的努力及成果已被社會各界看到，但政府不會自滿，更不會停下腳步，請各部會妥善執行本計畫，隨時精進檢討。