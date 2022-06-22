智慧手錶有助提早發現染疫　研究：潛伏期「身體出現重大變化」

▲研究發現透過智慧手錶中的生理數據，佩戴者在確診前幾天身體就出現重大變化。（圖／取自免費圖庫pexels）



記者張方瑀／綜合報導

現在許多人都有佩戴智慧型手錶的習慣，最新一項研究顯示，透過智慧型手錶中的各種人體生理數據，發現佩戴者在確診新冠肺炎前幾天，身體會出現重大變化，有68％的機率在症狀出現前幾天，就能發現佩戴者確診。

根據《衛報》報導，歐洲跨國團隊的最新研究顯示，可穿戴感應裝置能在症狀出現前，就檢測出佩戴者可能確診新冠肺炎，因為裝置能透過生理變化發現身體的異狀，若能廣泛使用，就能作為感染的早期預警系統，避免疾病廣泛流傳。

研究團隊在疫情剛開始到2021年4月之間，讓1163名51歲以下參與者戴上專門偵測排卵期的智慧型手錶Ava，它能偵測呼吸頻率、心率、心率變化、手腕皮膚溫度與血液流動，平均每10秒就能保存一次資料。參與者被要求紀錄總共150萬小時的生理數據，包含透過應用程式紀錄飲酒、吃藥、發燒、咳嗽等活動。

研究中有127人確診新冠肺炎，其中66人（52%）佩戴智慧型手錶至少29天。結果發現在症狀出現前、症狀出現時和康復期間，確診者的身體狀況出現重大變化。

在呼吸頻率的部分在症狀期間明顯較高；參與者睡覺時的心率約為每分鐘55.4次，但是在潛伏期、症狀出現後都明顯增加；體溫在潛伏期時也有些微上升。總體而言，透過智慧裝置紀錄和人工智慧分析，能夠正確在症狀出現前2天，識別出68％的確診病例。

研究人員指出，穿戴裝置易於使用且成本較低，能夠讓人們在疫情期間追蹤自身的健康狀況，尤其若能識別潛伏期的身體變化，就能避免在症狀出現前傳染給他人。現在這項研究正在荷蘭進行更大規模的2萬人實驗，預計年底會有結果。