　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

智慧手錶有助提早發現染疫　研究：潛伏期「身體出現重大變化」

▲▼智慧手錶,智慧型手錶。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲研究發現透過智慧手錶中的生理數據，佩戴者在確診前幾天身體就出現重大變化。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者張方瑀／綜合報導

現在許多人都有佩戴智慧型手錶的習慣，最新一項研究顯示，透過智慧型手錶中的各種人體生理數據，發現佩戴者在確診新冠肺炎前幾天，身體會出現重大變化，有68％的機率在症狀出現前幾天，就能發現佩戴者確診。

根據《衛報》報導，歐洲跨國團隊的最新研究顯示，可穿戴感應裝置能在症狀出現前，就檢測出佩戴者可能確診新冠肺炎，因為裝置能透過生理變化發現身體的異狀，若能廣泛使用，就能作為感染的早期預警系統，避免疾病廣泛流傳。

研究團隊在疫情剛開始到2021年4月之間，讓1163名51歲以下參與者戴上專門偵測排卵期的智慧型手錶Ava，它能偵測呼吸頻率、心率、心率變化、手腕皮膚溫度與血液流動，平均每10秒就能保存一次資料。參與者被要求紀錄總共150萬小時的生理數據，包含透過應用程式紀錄飲酒、吃藥、發燒、咳嗽等活動。

研究中有127人確診新冠肺炎，其中66人（52%）佩戴智慧型手錶至少29天。結果發現在症狀出現前、症狀出現時和康復期間，確診者的身體狀況出現重大變化。

在呼吸頻率的部分在症狀期間明顯較高；參與者睡覺時的心率約為每分鐘55.4次，但是在潛伏期、症狀出現後都明顯增加；體溫在潛伏期時也有些微上升。總體而言，透過智慧裝置紀錄和人工智慧分析，能夠正確在症狀出現前2天，識別出68％的確診病例。

研究人員指出，穿戴裝置易於使用且成本較低，能夠讓人們在疫情期間追蹤自身的健康狀況，尤其若能識別潛伏期的身體變化，就能避免在症狀出現前傳染給他人。現在這項研究正在荷蘭進行更大規模的2萬人實驗，預計年底會有結果。

►必買！「白鴿香蜂草防霉洗衣精」激殺超低價，還送沐浴乳

ET快訊
快訊／本土52213「各縣市分佈曝」　台中7909例最多
快訊／今增171死亡！　本土+52213
LIVE／莊人祥回歸！　指揮中心最新說明
禁了40年！　北市忠孝西路確定「開放機車行駛」
新竹荒唐哥縱火燒屋！　弟弟一家人驚險逃
面試官看身分證酸「妳爸是吳宗憲啊！」　Sandy應對被讚爆
熱褲妹取車畫面曝！　2女鏘蹲繳費機前
快訊／阿富汗規模6.1強震　傳至少250人死亡
張兆志植髮8804根「頭皮密麻血洞」！　驚人轉變揭曉
大S婚紗激美！韓網盛讚「2X歲我也信」　具俊曄羞認戴假髮來台

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／阿富汗東南部發生規模6.1強震　傳至少250人死亡

智慧手錶有助提早發現染疫　研究：潛伏期「身體出現重大變化」

實習警想翹班「在快篩畫紅線」　假冒確診爽放隔離假！下場慘了

畫面曝光！2女跳傘突然從9m高空墜地　目睹者嚇壞：傳出好大砰聲

美5歲以下嬰幼兒疫苗開打　CDC：曾確診仍需接種

近30年來首次！　美參院跨黨派議員「推動重大槍枝立法」

美研究：新冠腦霧與「化療腦」類似　輕症也會引發大腦發炎

俄軍Mi-8直升機「入侵愛沙尼亞領空」　還模擬導彈攻擊

南韓首出現2猴痘可疑病例！他「長滿皮疹」　入境爽玩1天才被隔離

16歲男吸食笑氣「肺部突然爆裂」　媽嚇壞：摸起來像被破掉泡綿

于文文「狂頂嘴」寧靜：妳注意一下　「懟人沒在做效果」什麼都能鬥XD

喝冰咖啡狂甩頭攪拌！　氣質女→重金屬搖滾歌手

熱情阿金見郵差突衝上車　飛撲求兜風：載我走嘛！

6.0強震狂晃！2娃愣了1秒　淡定續躺沙發…媽：習慣了

陶晶瑩要李李仁教兒子「打X槍」　自爆找老公當裸體模特：畫大一點XD

酒駕女撞死工人遭移送　家屬怒吼：社會的毒瘤

狗狗床位被搶走！委屈硬塞貓窩　手手溢出露無辜表情：我好苦啊

「哄睡神器」玩具魚拍拍　雙寶享受尾鰭安撫入眠

反骨雙胞胎爸發聲！批酷炫「不教而殺」　下重話：這不是強暴是什麼？

2男新買BB槍「想測威力」　朝高雄輕軌玻璃牆開一發

快訊／阿富汗東南部發生規模6.1強震　傳至少250人死亡

智慧手錶有助提早發現染疫　研究：潛伏期「身體出現重大變化」

實習警想翹班「在快篩畫紅線」　假冒確診爽放隔離假！下場慘了

畫面曝光！2女跳傘突然從9m高空墜地　目睹者嚇壞：傳出好大砰聲

美5歲以下嬰幼兒疫苗開打　CDC：曾確診仍需接種

近30年來首次！　美參院跨黨派議員「推動重大槍枝立法」

美研究：新冠腦霧與「化療腦」類似　輕症也會引發大腦發炎

俄軍Mi-8直升機「入侵愛沙尼亞領空」　還模擬導彈攻擊

南韓首出現2猴痘可疑病例！他「長滿皮疹」　入境爽玩1天才被隔離

16歲男吸食笑氣「肺部突然爆裂」　媽嚇壞：摸起來像被破掉泡綿

快訊／今本土+52213！各縣市確診分佈曝

3房沒市場！　房仲曝「萬年1字頭區」靠這族群翻身

民進黨立委替教學鐘點人員請命　疫情停課收入銳減應納入紓困

快訊／今增171死亡！本土+52213

看門狗撲咬「2男線管石頭毆砸」　台電登門致歉...動保處將開罰

雙北罕見「萬年1字頭區」殺出最高樓　開價驚呆在地人

國民黨台南新女力　大新營區徵召姚正玉新戰力

金廈大橋有人挺！　蔡正元讚：柯文哲白目但處理國際關係有智慧

熱狗「摩鐵極樂荒唐史」曝光！　遭女友爆嗆1句話認：蠻有道理的

熱褲妹炫富放閃羨煞人！喊懷孕仍收押　媽和男友全神隱沒去看她

背心男捷運上「挺一根」…她PO影片怒轟噁心　網酸：女生激凸也算變態？

國際熱門新聞

人妻想帶孩子搬家　被恐怖公公砍死

確診咳不停！他X光「肺部爬滿疤」

KFC廁所沒衛生紙　他氣炸暴揍店經理

新研究：無法單腳站超過10秒 死亡風險較高

首例猴痘病例攻入新加坡　南韓通報2疑似病例

婦科醫示範正確尿姿　網實測：真的多一泡

美股收復3萬大關！道瓊勁揚641點　台積電ADR漲2.29%

剖腹產停電　醫用手機照明割斷嬰兒耳

即／阿富汗規模6.1強震　至少250死

兩次頓巴斯戰爭，冤冤相報的悲劇

美恢復全面禁止使用人員殺傷地雷 朝鮮半島例外

俄為飛地與立陶宛爭執　烏料將成歐盟候選國

德州小學槍擊案爆教室門根本沒鎖　警方卻遲不攻入

陰莖增大術IG爆紅！一排女網友狂tag前男友

更多熱門

相關新聞

實習警「在快篩畫紅線」　爽放隔離假被抓包

實習警「在快篩畫紅線」　爽放隔離假被抓包

英國一名實習警察2021年因為不想要上班，竟然在自己的快篩試劑上畫上紅線，假裝染疫，但他拙劣的伎倆馬上就被長官發現。該名實習警察被抓包後，最終請辭，得不償失。而警方也在20日針對此事召開聽證會，警察局長直言，該名實習警察的行為違反職業標準，且有嚴重不當。

美5歲以下嬰幼兒疫苗開打　曾確診仍需接種

美5歲以下嬰幼兒疫苗開打　曾確診仍需接種

美研究：新冠腦霧與「化療腦」類似

美研究：新冠腦霧與「化療腦」類似

詐安心旅遊補助33萬　總監坦承造假行程

詐安心旅遊補助33萬　總監坦承造假行程

關鍵音檔全曝光！　恩恩爸問侯友宜：感受如何？

關鍵音檔全曝光！　恩恩爸問侯友宜：感受如何？

關鍵字：

新冠肺炎COVID-19世界疫情智慧手錶智慧型手錶

讀者迴響

熱門新聞

他騎車上學、結婚僅請一桌　真實身分竟是千億集團少主

具俊曄西裝娶大S甜蜜合照曝光：我是世上最幸福的人

好心女大生收留男同學　結果讓她心碎

即／工人從21樓墜落　整個人插鷹架上斷氣

7、8年級生「2大神器」！釣出萬人回憶殺

酒駕熱褲妹背景不單純　豪宅鄰曝：她砸百萬整形

人父當街逼女兒分手！男友驚爆超亂關係

農民馬路曬花生！他「私刑處理」推水溝全錄影

中了買豪宅！威力彩連16槓飆6億　4星座、4生肖旺爆

家寧爆調情男網紅被狂罵「Andy不忍了親發聲」！

酒駕熱褲妹羈押　真實職業曝光

開女友手機「閨蜜身體看光光」　真相炸綠光

楊繡惠「真正新歡是男團成員」！親密合照曝光

前NBA拓荒者新秀　年僅25歲驟逝

開冷氣前「1招」省電有感　台電也認證

更多

最夯影音

更多
于文文「狂頂嘴」寧靜：妳注意一下　「懟人沒在做效果」什麼都能鬥XD

于文文「狂頂嘴」寧靜：妳注意一下　「懟人沒在做效果」什麼都能鬥XD
喝冰咖啡狂甩頭攪拌！　氣質女→重金屬搖滾歌手

喝冰咖啡狂甩頭攪拌！　氣質女→重金屬搖滾歌手

熱情阿金見郵差突衝上車　飛撲求兜風：載我走嘛！

熱情阿金見郵差突衝上車　飛撲求兜風：載我走嘛！

6.0強震狂晃！2娃愣了1秒　淡定續躺沙發…媽：習慣了

6.0強震狂晃！2娃愣了1秒　淡定續躺沙發…媽：習慣了

陶晶瑩要李李仁教兒子「打X槍」　自爆找老公當裸體模特：畫大一點XD

陶晶瑩要李李仁教兒子「打X槍」　自爆找老公當裸體模特：畫大一點XD

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面